Инвесторов, восстанавливающих старинные здания в Благовещенске, освободят от налогов

Несколько исторических зданий в Благовещенске обретут новую жизнь. В ближайшее время их приватизируют. После чего новые собственники, получив преференции, могут заняться восстановлением старинных особняков. Об этом рассказал начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

«В ближайшее время планируется приватизация зданий по следующим адресам: Калинина, 57; Богдана Хмельницкого, 61/1; Мухина, 56; Красноармейская, 154. Это здания, которые были расселены по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Есть еще здания, которые планируются к расселению», – сообщил Виталий Александрович.

О старинном особняке на улице Богдана Хмельницкого рассказывало Амур.инфо. После расселения здание пришло в упадок. Чтобы его спасти, нужен хозяин. Помочь найти его способны меры поддержки. На три года инвестора, который захочет заняться восстановлением старинного здания, освободят от уплаты налогов.

Так делают в Томске, где сохранились уникальные образцы деревянного зодчества. Опытом поделились участники научной конференции, которая состоялась в Благовещенске. «К сожалению, в Благовещенске таких объектов, как в Томске, нет. В данной ситуации лично я в докладе почерпнул определенный механизм привлечения инвесторов, предоставления налоговых льгот. Мы в этом направлении работаем: уже с 1 января 2020 года по поручению губернатора планируется предоставление налоговых льгот по налогу на землю и имущество – это культурные объекты, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Соответствующий закон уже внесен в Законодательное собрание Амурской области и будет рассматриваться в первом чтении. Также администрация города должна принять соответствующее решение, потому что налог на землю идет в их доход», – пояснил начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

Таких зданий будет немного. В основном инвесторов хотят привлечь к зданиям, которые расселяются по программе ветхого жилья. «Жителей переселили, и, чтобы здание не грабилось и не растаскивалось, оно выставлялось на приватизацию. И инвестор знал, что у него на три года есть полное освобождение от налогов. Высвободившиеся средства он мог вкладывать в ремонт и восстановление таких зданий», – развивает мысль Виталий Александрович.

По его словам, в Томске разработаны вопросы льготной аренды старинных зданий. «Эти механизмы достаточно интересны, – отмечает Ребизант. – Мы еще поработаем, изучим их нормативную базу, посмотрим, как будут работать налоговые льготы у нас, насколько они будут показывать свою эффективность. Во всяком случае, опыт коллег, безусловно, является одной из функций съезда, обмена опытом и применения лучших методик и практик».

В настоящее время в Благовещенске завершился ремонт уникального памятника культуры – Дома почтового ведомства. Он находится в районе перекрестка улиц Горького и Богдана Хмельницкого. «Дом был в аварийном состоянии и несколько лет не эксплуатировался. Собственника оштрафовали, и он поспешил избавиться от здания. Новый владелец отремонтировал дом», – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Ольга Смирнова.

В настоящее время на контроле активистов ОНФ находится реставрация еще одного памятника архитектуры. Это доходный дом П.И. Берчанского по адресу: Калинина, 57. Когда-то здание было многоквартирным жилым домом. Потом жильцов расселили. На протяжении нескольких лет строение пустует. Мэрия готовит документы на его приватизацию. Аукцион должен состояться ориентировочно в декабре 2019 года, а выполнение работ по сохранению сооружения запланировано на 2020–2021 годы, сообщает региональный штаб ОНФ.

В рамках мониторинга состояния объектов культурного наследия эксперты Народного фронта планируют контролировать качество реставрационных работ в этом здании. Общественники также планируют организовать обследование памятников архитектуры в других районах Приамурья и при необходимости обратиться к региональным властям за содействием в защите их от разрушения.

В четверг, 17 октября, стало известно, что одно старейших зданий в Благовещенске, находящееся по адресу: Краснофлотская, 131А, наконец обрело хозяина. Бывший дом почетного гражданина, купца и золотопромышленника Иннокентия Котельникова передан в ведение министерства культуры и национальной политики Амурской области. Планируется, что в здание, которое пустует с 2014 года, вдохнет жизнь Амурский областной краеведческий музей. В пятницу, 18 октября, сотрудники министерства выходят на большой субботник. «Мы обещаем, что историческое здание на набережной пустовать не будет! У нас много идей и воплощать мы их будем вместе с вами, дорогие амурчане», – обещает ведомство в своем инстаграм-аккаунте.