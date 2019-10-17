В сельской местности неподалеку от Благовещенска хотят начать комплексную застройку

В течение ближайших трех недель Амурскому ипотечному агентству поручили выработать механизм комплексной застройки в сельской местности. Об этом говорили на совещании в областном правительстве.

Планируется застройка территории неподалеку от Благовещенска. Рассматривается возможность строительства индивидуальных жилых или многоквартирных домов, которые смогут приобрести амурчане, потерявшие жилье в результате наводнения.

«Места расположения домов не должны попадать в зону подтопления, для комфортного проживания необходимо также предусмотреть наличие всей социальной инфраструктуры. Возможно, купить дома пожелают не только жители, утратившие жилье в результате наводнения, но и молодые специалисты, решившие переехать на работу в село. Этот вопрос стоит согласовать с министерством сельского хозяйства области», – сказал Василий Орлов.

На этом же совещании было озвучено, что в Амурской области построят арендный дом. Пятиэтажка на 60 квартир появится в Свободном.

Земельный участок под строительство уже определен, ведется разработка проектно-сметной документации. После подготовки документов к процессу строительства подключится «Амурское ипотечное агентство». Организация уже имеет опыт сдачи на условиях коммерческого найма 121 квартиры в трех арендных домах, расположенных в Свободном, Белогорске и Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.