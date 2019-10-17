Летчик-космонавт: космос нужно изучать, чтобы не допустить катастрофы

Два с половиной часа каждый день спортивных занятий; по несколько месяцев нахождения в космосе; работа, сопряженная с риском для жизни, – все это о профессии летчик-космонавт. В Благовещенск на «Космофест» прилетел действующий космонавт Российской Федерации Андрей Борисенко.

В программе «Простые вопросы» он рассказал, как обустроен быт на Международной космической станции, часто ли возникают нештатные ситуации и почему человечеству так необходимо изучать космос. А также поделился своим мнением по вопросу, который обсуждается уже долгое время: а были ли американцы на Луне.

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Оксана Руденко