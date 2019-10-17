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17октября
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сегодня, 15:11 1

Благовещенку, ушедшую из дома, обнаружил и задержал судебный пристав

Благовещенку, ушедшую из дома, обнаружил и задержал судебный пристав
Фото: Амур.инфо

В селе Тамбовка судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов обнаружил подростка, находящегося в розыске. В подъезде одного из домов в селе он встретил пропавшую благовещенку Лилию Уляхину.

Направляясь на работу судебный пристав по ОУПДС Юрий Лиунша заметил в подъезде девушку, греющуюся у батареи. Сотрудника службы насторожило, что она находится в подъезде в столь раннее время, а также тот факт, что раньше он ее не встречал. Он решил расспросить, кого она ждет и откуда приехала. При разговоре мужчина понял, что девушка пытается его обмануть.

Почуяв неладное, Юрий Андреевич доставил задержанную в дежурную часть ОМВД по Тамбовскому району. Уже в отделе полиции выяснилось, что судебный пристав не зря проявил бдительность – Лилия 14 октября ушла из дома и находилась в розыске.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Шелковица

    Шелковица
    30 минут назад

    Молодец!

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