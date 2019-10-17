Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:03 0

В Благовещенске прикрытый гипсокартоном люк стал причиной ДТП (видео)

В Благовещенске прикрытый гипсокартоном люк стал причиной ДТП (видео)
Фото: кадр видео

В Благовещенске случилось ДТП в районе перекрестка улиц Зейской и Комсомольской, возле бани. Легковушка наехала на люк, прикрытый гипсокартоном.

О происшествии сообщает инстаграм-паблик skaner28, публикуя видео с места события. Отмечается, что у машины было проткнуто колесо, вырвало подкрылок.

«Водитель, видать, не знает, что по российским дорогам ездит. У нас надо объезжать доски, пакеты, гипсокартон и лужи, так как они могут скрывать вход в Нарнию», – отметил один из пользователей Инстаграма.

Просмотров всего: 1164

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Медвежат, спасенных из цирка в Благовещенске, планируют выпустить в дикую природу (видео)
Общество 1

Благовещенку, ушедшую из дома, обнаружил и задержал судебный пристав

Происшествия

Прокуратура обязала фермера из Верхнеблаговещенского навести порядок в хозяйстве
Общество 3

Пропавшую 14-летнюю благовещенку нашли в Тамбовке
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь