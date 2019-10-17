В Благовещенске прикрытый гипсокартоном люк стал причиной ДТП (видео)

Фото: кадр видео

В Благовещенске случилось ДТП в районе перекрестка улиц Зейской и Комсомольской, возле бани. Легковушка наехала на люк, прикрытый гипсокартоном.

О происшествии сообщает инстаграм-паблик skaner28, публикуя видео с места события. Отмечается, что у машины было проткнуто колесо, вырвало подкрылок.

«Водитель, видать, не знает, что по российским дорогам ездит. У нас надо объезжать доски, пакеты, гипсокартон и лужи, так как они могут скрывать вход в Нарнию», – отметил один из пользователей Инстаграма.