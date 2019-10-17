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17октября
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сегодня, 14:40 6

Бизнес предупреждает: из-за налога Чубайса тарифы ЖКХ могут пойти в рост

Бизнес предупреждает: из-за налога Чубайса тарифы ЖКХ могут пойти в рост
Фото: pixabay.com

Совет Федерации высказался против предложенной Минэкономразвития редакции законопроекта об «углеродном налоге». Сенаторы опасаются, что новый сбор за превышение выброса парниковых газов может негативно сказаться на динамике роста экономики.

«Углеродный налог» в июне предложил ввести глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.

Обязанность по уплате «углеродного сбора» коснется крупных предприятий реального сектора – в первую очередь, топливно-энергетического комплекса. Как пояснил член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло – полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции. При этом, по оценке Минэнерго России, каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля, добавил эксперт.

Сенаторы считают, что законопроект в актуальной редакции может негативно сказаться на динамике роста российской экономики и создаст дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. По их мнению, нужно сначала провести инвентаризацию выбросов парниковых газов и только после этого вносить инициативы по их фискальному регулированию.

«Возможно, в результате и не потребуется обкладывать нашу экономику дополнительными платежами», – пояснил «Известиям» один из авторов обращения, член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. Законодательство должно быть направлено на стимулирование внедрения энергоэффективных технологий, а не на введение дополнительных сборов и платежей, уверен Орденов.

В 2015 году в Париже прошел климатический саммит ООН. По итогам все 196 представителей стран-участниц утвердили новое рамочное соглашение, определяющее нормы выбросов парниковых газов после 2020 года и меры по предотвращению изменения климата.

Документ, который, в частности, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем, должен прийти на смену Киотскому протоколу, принятому в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.

«Углеродный налог» в июне предложил ввести глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы.

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#бизнес #ЖКХ #российская власть #цены #экономика

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    я вот никак не пойму, как рост тарифов для населения



    ~~ может стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы.



    это может только стимулировать промышленников недополученное/затраченное переложить на население.

  • Вобагов

    Вобагов
    1 час назад

    Какое правильное и своевременное решения для всей страны и для всего человечества!

    Необходимо, также рассмотреть вопрос об обложении налогом "личного" газа, выделяемого каждым индивидумом. Необходимо создать систему определения состава газа. Состав того газа, не является на сто процентов похожим на другой (газ другого человека), но приблизительные общие пропорции выделить более чем реально.

    54 процента всего содержания приходится на азот.

    21 процент приходится на водород.

    9 процентов приходится на углекислый газ.

    7 процентов приходится на метан.

    4 процента приходится на кислород.

    1 процент приходится на сероводород и другие газы.

    П

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Не пойти ли этому нанопроизводителю, по дорожке, выстланой ваучерами, прямым ходом в дремучий лес?!

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Вобагов

    Какое правильное и своевременное решения для всей страны и для всего человечества!

    Необходимо, также рассмотреть вопрос об обложении налогом "личного" газа, выделяемого каждым индивидумом. Необходимо создать систему определения состава газа. Состав того газа, не является на сто процентов похожим на другой (газ другого человека), но приблизительные общие пропорции выделить более чем реально.

    54 процента всего содержания приходится на азот.

    21 процент приходится на водород.

    9 процентов приходится на углекислый газ.

    7 процентов приходится на метан.

    4 процента приходится на кислород.

    1 процент приходится на сероводород и другие газы.

    П



    И сколько будет примерно стоить вздох/выдох, пук?

  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    П...р РЫЖИЙ

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    49 минут назад

    не дешевле ли чубайся приговорить к высшей мере наказания - по решению справедливого российского суда? Если бредовые идеи одного человека могут влететь в копеечку каждому гражданину РФ, справедливо было бы его хотя бы изолировать или выслать на Марс садить яблони.

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