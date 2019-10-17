Бизнес предупреждает: из-за налога Чубайса тарифы ЖКХ могут пойти в рост

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Совет Федерации высказался против предложенной Минэкономразвития редакции законопроекта об «углеродном налоге». Сенаторы опасаются, что новый сбор за превышение выброса парниковых газов может негативно сказаться на динамике роста экономики.

«Углеродный налог» в июне предложил ввести глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.

Обязанность по уплате «углеродного сбора» коснется крупных предприятий реального сектора – в первую очередь, топливно-энергетического комплекса. Как пояснил член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло – полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции. При этом, по оценке Минэнерго России, каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля, добавил эксперт.

Сенаторы считают, что законопроект в актуальной редакции может негативно сказаться на динамике роста российской экономики и создаст дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. По их мнению, нужно сначала провести инвентаризацию выбросов парниковых газов и только после этого вносить инициативы по их фискальному регулированию.

«Возможно, в результате и не потребуется обкладывать нашу экономику дополнительными платежами», – пояснил «Известиям» один из авторов обращения, член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. Законодательство должно быть направлено на стимулирование внедрения энергоэффективных технологий, а не на введение дополнительных сборов и платежей, уверен Орденов.

В 2015 году в Париже прошел климатический саммит ООН. По итогам все 196 представителей стран-участниц утвердили новое рамочное соглашение, определяющее нормы выбросов парниковых газов после 2020 года и меры по предотвращению изменения климата.

Документ, который, в частности, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем, должен прийти на смену Киотскому протоколу, принятому в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.

«Углеродный налог» в июне предложил ввести глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы.