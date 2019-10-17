Прокуратура обязала фермера из Верхнеблаговещенского навести порядок в хозяйстве

В селе Верхнеблаговещенское Благовещенского района фермер привлечен к ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил. Прокурорская проверка показала, что более 140 животных содержались не так, как установлено законодательством.

Выездная прокурорская проверка показала, что на ферме находятся 117 голов мелкого рогатого скота, 19 свиней, 10 лошадей и других животных. При этом они содержатся с нарушением ветеринарно-санитарных правил, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ. Территория хозяйства не огорожена, все животные и птицы содержатся совместно, нет площадки для хранения и биотермического обеззараживания отходов жизнедеятельности животных, не оборудованы дезинфекционные кюветы. Зафиксированы и другие нарушения.

По факту выявленных нарушений прокуратура района в отношении индивидуального предпринимателя вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Фермера привлекли по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Материалы направлены в управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области для рассмотрения по существу.

Постановлением управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа. Кроме того, прокуратура вынесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящий момент нарушения устранены, информирует прокуратура Амурской области.