С космодрома Восточный планируют запустить «Аистов»

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Первые части заявок будут рассмотрены 13 ноября, вторые – 19 ноября, цена контракта составляет 2,179 миллиарда рублей. Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2022 года. Комплекс будет создаваться в рамках государственной программы «Космическая деятельность России».

Основными задачами спутников будет получение панхроматических и перекрывающихся стереоскопических изображений и цветных изображений земной поверхности, доставка полученной на борту аппаратов целевой информации по радиоканалу на наземные пункты приема. «Область применения: получение информационных данных для формирования стереоскопических снимков, мониторинг чрезвычайных ситуаций (наводнения, засухи, пожары, оползни)», – говорится в документации.

Согласно тактико-техническим требованиям к изделиям, в состав космического комплекса должны входить в том числе наземный комплекс управления, средства космической навигационной системы ГЛОНАСС. Запуск спутников планируется осуществить с помощью ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный.

«Малый космический аппарат "Аист-2Т" должен функционировать на солнечно-синхронной орбите со средней высотой в диапазоне высот от 350 до 500 километров. Срок активного существования аппарата – не менее пяти лет», – отмечается в документации.