Пропавшую 14-летнюю благовещенку нашли в Тамбовке

Фото: Амур.инфо

Как ранее сообщало Амур.инфо, утром девушка пошла в школу и не вернулась. На занятиях в тот день она так и не появилась. По информации близких девушки, до того, как исчезнуть, она упомянула о намерении поехать к подруге в Тамбовку. Однако, созвонившись с подругой, родные получили ответ, что ее там нет.