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17октября
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сегодня, 14:21 3

Пропавшую 14-летнюю благовещенку нашли в Тамбовке

Пропавшую 14-летнюю благовещенку нашли в Тамбовке
Фото: Амур.инфо

Лилия Уляхина, которая пропала в Благовещенске 14 октября, нашлась. Отыскали ее полицейские. По информации близких Лили, она сейчас находится в участке в Тамбовке. С ней все в порядке.

Как ранее сообщало Амур.инфо, утром девушка пошла в школу и не вернулась. На занятиях в тот день она так и не появилась. По информации близких девушки, до того, как исчезнуть, она упомянула о намерении поехать к подруге в Тамбовку. Однако, созвонившись с подругой, родные получили ответ, что ее там нет.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Вобагов

    Вобагов
    1 час назад

    иииииииииии?

  • Вобагов

    Вобагов
    1 час назад

    и гиде это малолетний женьшина быль?

  • Victrix

    Victrix
    37 минут назад

    Вобагови гиде это малолетний женьшина быль?


    в Тамбовке...

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