Пропавшую 14-летнюю благовещенку нашли в Тамбовке
Лилия Уляхина, которая пропала в Благовещенске 14 октября, нашлась. Отыскали ее полицейские. По информации близких Лили, она сейчас находится в участке в Тамбовке. С ней все в порядке.
Как ранее сообщало Амур.инфо, утром девушка пошла в школу и не вернулась. На занятиях в тот день она так и не появилась. По информации близких девушки, до того, как исчезнуть, она упомянула о намерении поехать к подруге в Тамбовку. Однако, созвонившись с подругой, родные получили ответ, что ее там нет.
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