Дмитрий Кутека назначен руководителем минспорта Амурской области

Министром физической культуры и спорта Амурской области стал Дмитрий Кутека. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Орлов. Сообщение об этом распространил официальный инстаграм-аккаунт регионального министерства спорта.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», три дня назад информация о назначении нового министра спорта была опубликована в инстаграме «Амурский крот».

Дмитрий Геннадьевич Кутека родился в 1982 году в поселке Екатеринославка Октябрьского района. В 2005 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет, получив специальность «учитель истории». В 2017 году окончил Благовещенский техникум физической культуры и спорта. Является неоднократным победителем чемпионатов ДФО, чемпион России, чемпион СНГ, чемпион Европы 2005 года по киокусинкай карате. Мастер спорта международного класса.

С 2011 по 2015 года возглавлял управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Благовещенска, а после по 2019 год – благовещенское управление по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Исполняющим обязанности начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Благовещенска в настоящее время является Юрий Васильев. Юрий Сергеевич был начальником отдела по делам молодежи этого управления.

Юрий Кретов, возглавлявший министерство с 13 октября 2015 года, покинул пост министра по собственному желанию.