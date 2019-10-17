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17октября
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сегодня, 14:09 4

Дмитрий Кутека назначен руководителем минспорта Амурской области

Дмитрий Кутека назначен руководителем минспорта Амурской области
Фото: amur.info

Министром физической культуры и спорта Амурской области стал Дмитрий Кутека. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Орлов. Сообщение об этом распространил официальный инстаграм-аккаунт регионального министерства спорта.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», три дня назад информация о назначении нового министра спорта была опубликована в инстаграме «Амурский крот».

Дмитрий Геннадьевич Кутека родился в 1982 году в поселке Екатеринославка Октябрьского района. В 2005 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет, получив специальность «учитель истории». В 2017 году окончил Благовещенский техникум физической культуры и спорта. Является неоднократным победителем чемпионатов ДФО, чемпион России, чемпион СНГ, чемпион Европы 2005 года по киокусинкай карате. Мастер спорта международного класса.

С 2011 по 2015 года возглавлял управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Благовещенска, а после по 2019 год – благовещенское управление по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Исполняющим обязанности начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Благовещенска в настоящее время является Юрий Васильев. Юрий Сергеевич был начальником отдела по делам молодежи этого управления.

Юрий Кретов, возглавлявший министерство с 13 октября 2015 года, покинул пост министра по собственному желанию.

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#областная власть #спорт

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Комментарии
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  • Evelina777

    Evelina777
    2 часа назад

    Какая разница кто сидит в кресле и получает деньги?! Если в области нет денег на спорт.. Да и спорта нет давно уже.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    О, раз новый Министр спорта и физкультуры еще и ИСТОРИК по университетскому диплому, то, хочется надеется, что будет в Благовещенске обновленный, уже "Амурский областной Музей истории спорта и физической культуры", ведь какой может быть спорт без Истории, без преемственности, без традиций, без победителей и рекордсменов, без имен легендарных амурских спортсменов и тренеров? А там , глядишь, и книги по спорту начнут готовиться. Очень и давно нужна, например, "Энциклопедия амурского спорта", добротная книга "История амурского спорта и физической культуры", Биографический словарь "Амурские деятели спорта и физической культуры" и т.д. Надо полагать, что у министра с историческим образование и, уверена, мышлением, подобное уже есть в его министерских планах! Повторяю, Спорт без Истории - это не Спорт, а " спортивная однодневка". История спорта закрепляет спортивные достижения и успехи и двигает к новым достижениям!!!

  • Арболет

    Арболет
    1 час назад

    Зашел на сайт этого министерства. Штатная численность вместе с Министром 11 человек из них 2 бухгалтера.

    Что это за МИНИСТЕРСТВО? Для чего?!! Какая от него эффективность Пахнет или неэффективным расходованием бюджетных средств или коррупцией

  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    Арболет

    Зашел на сайт этого министерства. Штатная численность вместе с Министром 11 человек из них 2 бухгалтера.

    Что это за МИНИСТЕРСТВО? Для чего?!! Какая от него эффективность Пахнет или неэффективным расходованием бюджетных средств или коррупцией



    Почему раньше Вас это не волновало?

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