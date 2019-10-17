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17октября
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В Находке ребенок застрял в ливневке

В Находке ребенок застрял в ливневке
Фото: primamedia.ru

Днем в среду, 16 октября, в Находкинский поисково-спасательный отряд МЧС России поступило сообщение о том, что в районе улицы Фрунзе ребенок не может вытащить ногу из ливневки. Стопа девочки застряла в решетке. Взрослые, как ни пытались, помочь не смогли.

Освободить девочку смогли только прибывшие на место спасатели. Они вызволили ногу ребенка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

На операцию по освобождению ушло 12 минут. С применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели раздвинули прутья решетки. Девочка вытащила ногу. Осмотр показал, что медицинская помощь ребенку не требуется.

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#Дальний Восток #дети #происшествия

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