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17октября
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сегодня, 13:49 0

На компенсацию платы за детсады в 2020 году бюджет Амурской области может потратить 419 миллионов

На компенсацию платы за детсады в 2020 году бюджет Амурской области может потратить 419 миллионов
Фото: министерство образования и науки Амурской области

На ближайшей сессии депутаты Законодательного собрания Амурской области обсудят закон «О компенсации части платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми». В документ планируется внести изменения.

В Амурской области родителям дошкольников возвращают часть платы за детские сады. Если в семье один ребенок, возмещают 20 % от установленного региональным правительством среднего размера родительской платы, если два – 50 %, если три и более – 70 %. В Благовещенске один день посещения детского сада обходится родителям в 210 рублей.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в 2020 году на компенсации родителям потребуется примерно 419 миллионов бюджетных рублей. Депутатам предложат привести областной закон в соответствие с федеральным законодательством. Кроме этого, поправки предполагают изменение методики расчета субвенций местным бюджетам.

В объем субвенций планируется включить расходы на организацию полномочий по выплате компенсаций в размере 0,6 % от общего объема расходов. Деньги пойдут на оплату труда муниципальных служащих, канцтовары и уплату страховых взносов в пенсионный фонд, соцстрах, и в ФОМС.

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#дети #областная власть #финансы

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