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17октября
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На Украине изменились правила отбора на «Евровидение 2020»

На Украине изменились правила отбора на «Евровидение 2020»
Фото: kp.ru

Украинские чиновники приняли новый закон, касающийся «Евровидения». По мнению многих, так украинцы выставили себя в глупом свете.

В 2020 году принять участие в украинском отборе на песенный конкурс смогут только те артисты или группы, которые с 2014 года не гастролировали в России, а также не планируют концертной деятельности на территории нашей страны до финала конкурса. Кроме того, к отбору не допустят тех, кто въезжал на территорию Крыма.

Нововведения прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он отметил, что шансов войти в десятку лучших у Украины с такими условиями не будет, так как отсекается сразу несколько ведущих украинских артистов, которые потенциально могли бы завоевать победу.

«В соответствии с новыми правилами украинского отбора, на этот конкурс больше не смогут поехать Верка Сердючка, Светлана Лобода, Ани Лорак, Иван Дорн, Maruv, Alekseev и многие другие исполнители, которые с успехом гастролировали, либо выступали на корпоративах в России в последние пять лет», – заявил эксперт в беседе с «Дни.ру».

Манукян убежден, что иначе как выстрелом в ногу это назвать нельзя. «А кто поедет? Необстрелянная молодежь, которая участвовала в вокальных конкурсах или "профессиональная вышиванка" Олег Скрипка?» – сказал эксперт.

Интервью Манукян закончил тем, что такое решение со стороны Украины – позор.

Высказалась о ситуации и Наталья Поклонская, депутат Госдумы. «Хочу надеяться на то, что в эту ситуацию вмешаются разумные люди из новой украинской власти. А если нет, то, думаю, наша страна не откажет в помощи украинским артистам, чьи права будут нарушены подобным запретом», – отметила Поклонская.

Это не первый скандал с участием Украины. В 2019 году страна не принимала участие, так как победители отборочного тура отказались от участия. Выступать отказались MARUV, группа Freedom Jazz и KAZKA.

От России в этом году уже есть желающие поучаствовать в конкурсе. Главными претендентами на поездку стали: Ольга Бузова, Дима Билан, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Александр Панайотов. О том, кто поедет от России на песенный конкурс, станет известно в конце января либо в начале февраля 2020 года.

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#конкурсы #музыка #Украина

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