Рука в руку: в Тамбовском центре социального обслуживания провели мастер-класс по выпечке пряников

В Тамбовке для детей и их опекунов провели занятие по изготовлению и росписи пряников. Мастер-класс «Пряничное волшебство» состоялся в Тамбовском комплексном центре социального обслуживания населения. Специалисты говорят, что дети не просто освоили новый для себя рецепт, но и начали общение, что является важным для их социализации.

Занятие по изготовлению пряников прошло в социально-бытовой комнате «Я сам». Участниками «вкусного» мероприятия стали и дети с особенностями здоровья – всего азы пряничного искусства постигали 7 детей из замещающих семей и их родители.

В итоге каждый ребенок своими руками выполнил все этапы приготовления пряников – от замешивания теста до украшения готовых изделий глазурью.

«Мы пригласили тех, кто готов проделать эту работу от начала до конца, кто способен выдержать такой ритм. Ведь у нас ушло больше двух с половиной часов с замеса теста, потом сами раскатывали, вырезали, ждали, когда испечется, делали глазурь! Поэтому мы собираем вместе детей и с особенностями развития, и здоровых, чтобы они друг другу помогали, поддерживали», – рассказывает директор Тамбовского центра социального обслуживания населения Наталья Ющенко.

По словам Натальи Андреевны, на подобных занятиях дети-подопечные центра учатся готовить разные блюда, их сложность зависит от уровня обучаемости и подготовленности ребенка. «Иногда ребенок не может элементарно налить себе чай, чайник поставить, в этом случае мы его обучаем с самых азов. Но одна из самых главных задач – научить детей с особенностями развития взаимодействию с детьми здоровыми, чтобы они не чувствовали себя ущемленными, не чувствовали свой диагноз», – продолжает руководитель центра.

«Начинаем с элементарного – как нарезать салат, приготовить бутерброды. Потом программа постепенно усложняется, переходим к наиболее сложным блюдам – жарим гренки, варим яйца, разбираем крупы – какая крупа сколько варится. Некоторые дети, когда к нам приходят, думают, что рожки нужно промыть как крупу перед приготовлением. Многие не знают, сколько рис и гречка варятся. Родители потом рассказывают: "Мой пришел домой и говорит: давай мне гречку, буду варить!" Это результат, это очень приятно», – делится специалист отделения по подготовке и сопровождению замещающих семей Тамбовского центра Анастасия Макарова.

Дети уходят с таких занятий счастливые, с блестящими глазами, спрашивают, когда в следующий раз мы придем, что мы будем делать? Благодаря этим занятиям дети находят общий язык, – продолжает Анастасия Николаевна. – Вот и в этот раз время пролетело незаметно, пока мы пряники делали. Все были очень довольны».

Занятия по обучению навыкам самообслуживания в быту для детей и их родителей в Тамбовском комплексном центре социального обслуживания населения проводят с 2014 года. Оборудование для социально-бытовой комнаты «Я сам» удалось приобрести благодаря Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и региональной программе социальной поддержки детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Комната оснащена мебелью, бытовой техникой, специальной посудой и столовыми приборами, адаптированными для детей-инвалидов.

На занятиях дети приобретают навыки самообслуживания, учатся готовить пищу, гладить белье, сервировать стол. Занятия проходят в индивидуальной и групповой формах по принципу «рука в руку» – когда взрослый или родитель помогает ребенку выполнить определенное действие. Важной особенностью таких занятий, подчеркивают в центре, является инклюзивная составляющая: дети с особенностями в развитии наравне со здоровыми детьми выполняют задание. Такой подход помогает формировать доброжелательное отношение у сверстников к детям с особенностями в развитии.