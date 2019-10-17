Завершились работы на северном участке восточного ответвления в Китай от «Силы Сибири»

На северном участке восточного ответвления в Китай от газопровода «Сила Сибири» 16 октября завершились сварочные работы. Участок от Хэйхэ до Чанлина (провинция Цзилинь) протяженностью в 1 067 километров полностью готов к эксплуатации.

Строительство северного участка восточного ответвления от газопровода «Сила Сибири» началось 29 июня 2015 года, это один из трех участков восточного ответвления, которое будет протянуто до Шанхая. Как сообщалось ранее, газ по нему будет поступать из России с 1 декабря этого года. Ожидается, что на первых порах по северному участку в провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Хэбэй, а также в Пекин будет поставляться до 5 миллиардов кубометров российского газа в год.

В строительстве северного участка магистрального газопровода использовались самые передовые технологии компании СNPC.

По плану, восточный маршрут ответвления в Китай от газопровода «Сила Сибири» начинается в городе Хэйхэ на российско-китайской границе (провинция Хэйлунцзян) и протягивается на 3 371 километр – до Шанхая. В настоящее время ведется строительство двух других участков газопровода: Чанлин – Юнцин и Юнцин – Шанхай, пишет Biang.ru со ссылкой на портал газеты «Хэйлунцзян Жибао».

Фото: Biang.ru