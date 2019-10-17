Тигры Павлик и Елена, выпущенные в дикую природу в Приамурье, разделились

Елена вернулась на территорию Хинганского заповедника, которую облюбовала изначально. Павлик ушел в Бурейский природный парк, где успел поймать и съесть двух кабанов. Охотуправление также опубликовало фотографии, на которых запечатлены останки кабана после встречи с тигром.

По оценкам специалистов, оба места для тигров подходят идеально. Бурейский парк изначально планировался для их обитания, просто звери решили иначе. Здесь обширная охраняемая территория и хорошая кормовая база. В частности, много кабанов, которыми тигры с удовольствием питаются.