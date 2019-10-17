Тигры Павлик и Елена, выпущенные в дикую природу в Приамурье, разделились
В Амурской области специалисты продолжают отслеживать, как живут после выпуска в дикую природу тигры Павлик и Елена. Как сообщило в Инстаграме управление по охране животного мира региона, звери снова разделились.
Елена вернулась на территорию Хинганского заповедника, которую облюбовала изначально. Павлик ушел в Бурейский природный парк, где успел поймать и съесть двух кабанов. Охотуправление также опубликовало фотографии, на которых запечатлены останки кабана после встречи с тигром.
По оценкам специалистов, оба места для тигров подходят идеально. Бурейский парк изначально планировался для их обитания, просто звери решили иначе. Здесь обширная охраняемая территория и хорошая кормовая база. В частности, много кабанов, которыми тигры с удовольствием питаются.
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