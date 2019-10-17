В Благовещенске заключили под стражу руководителя федерального автономного учреждения

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В Благовещенске суд избрал меру пресечения руководителю федерального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Амурской области». Его обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Уголовное дело возбуждено по материалам управления УФСБ по Амурской области. По версии следствия, руководитель причинил учреждению материальный ущерб в сумме 463 тысячи рублей.

Из представленных суду материалов следует, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления против собственности, санкцией которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, по месту регистрации не проживает, в браке не состоит, имея несовершеннолетнего ребенка, с ним не проживает, что свидетельствует об отсутствии у него прочных социальных связей.

Учитывая эти и другие обстоятельства, у суда имелись основания полагать, что, оставаясь на свободе, амурчанин может скрыться от органов предварительного следствия и суда, может оказать воздействие на свидетелей, уничтожить ценную информацию.

Благовещенский городской суд постановил заключить руководителя учреждения под стражу на 2 месяца, то есть до 15 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства.