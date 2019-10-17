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17октября
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сегодня, 13:11 6

В Благовещенске заключили под стражу руководителя федерального автономного учреждения

В Благовещенске заключили под стражу руководителя федерального автономного учреждения
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске суд избрал меру пресечения руководителю федерального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Амурской области». Его обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Уголовное дело возбуждено по материалам управления УФСБ по Амурской области. По версии следствия, руководитель причинил учреждению материальный ущерб в сумме 463 тысячи рублей.

Из представленных суду материалов следует, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления против собственности, санкцией которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, по месту регистрации не проживает, в браке не состоит, имея несовершеннолетнего ребенка, с ним не проживает, что свидетельствует об отсутствии у него прочных социальных связей.

Учитывая эти и другие обстоятельства, у суда имелись основания полагать, что, оставаясь на свободе, амурчанин может скрыться от органов предварительного следствия и суда, может оказать воздействие на свидетелей, уничтожить ценную информацию.

Благовещенский городской суд постановил заключить руководителя учреждения под стражу на 2 месяца, то есть до 15 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Бродов

    Бродов
    3 часа назад

    в стране есть честные чиновники?

  • germanbarashkov

    germanbarashkov
    3 часа назад

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • raznos

    raznos
    3 часа назад

    А фамилию злодея?

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    raznos

    А фамилию злодея?



    А фамилии не называют потому что он потом руководить другим учреждением будет. - это обычная практика в России.

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    3 часа назад

    Noir
    raznos

    А фамилию злодея?



    А фамилии не называют потому что он потом руководить другим учреждением будет. - это обычная практика в России.


    Да нет, потому что вина еще не доказана в суде.

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    https://www.rusprofile.ru/id/1169467

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