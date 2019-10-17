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17октября
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Благовещенск назвали «Хайланьпао» на китайской карте газопроводов

Благовещенск назвали «Хайланьпао» на китайской карте газопроводов
Фото: gazprom.ru

Обновлено: 14:09

Благовещенск назвали по-китайски «Хайланьпао» на карте газопроводов РФ – КНР. Китайское название Благовещенска используют крайне редко. Как правило, его можно найти только в географических словарях, энциклопедиях и на картах в скобках, после русского названия иероглифами.

«Эти китайские названия порой распространены в разговорной речи. Особенно Владивосток китайцы называют «Хайшэньвай» (Залив трепанга). Благовещенск называют «Буши», сокращённо от «Булагэвэйшенсыкэ». «Хайланьпо» – китайское название, выдуманное определенными националистически настроенными кругами в Китае. Тем самым они утверждают, что якобы до основания Благовещенска на его месте находилось некое китайское поселение с таким именем. Хотя это исторически неверно. Наш МИД неодобрительно относится к таким недружественным выпадам», – прокомментировал начальник управления по научной работе и международному сотрудничеству, директор Института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко.

К газокомпрессорной станции № 1 восточного ответвления в Китай от газопровода «Сила Сибири» начала поступать электроэнергия. Это еще один шаг в сторону сдачи в эксплуатацию северной части восточного ответвления в Китай от газопровода «Сила Сибири».

Ожидается, что северный участок восточного ответвления в Китай от «Силы Сибири» между Хэйхэ и Чанлином будет запущен в эксплуатацию в декабре этого года. Для того чтобы наглядно показать, где будут проходить введенные в скором времени в эксплуатацию газопроводы, авторы издания guancha.cn создали специальную карту Севера Китая, Сибири и юга Дальнего Востока РФ, на которую нанесли всю существующую и проектируемую газовую инфраструктуру. Карту перепечатали многие китайские СМИ и соцсети.

В ней для указания Благовещенска, откуда начинается восточное ответвление от «Силы Сибири» в Китай, использовали китайское название города – «Хайланьпао». Обычно Благовещенск в китайских СМИ указывается при помощи русского названия иероглифами, пишет портал Biang.ru.

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#Китай

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Комментарии
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  • Max412

    Max412
    4 часа назад

    Что такой Хайланьпао https://magazeta.com/hailanpao/

  • ямщик

    ямщик
    4 часа назад

    Стало быть, мы -хайланьпайцы, типа?

  • Бродов

    Бродов
    3 часа назад

    мы лохи у которых нет денег уехать на историческую Родину

  • Страйкер

    Страйкер
    3 часа назад

    хоть не суйхуйвчайивыньсухим

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    3 часа назад

    Хайланьпао...звучит восхитительно...

  • germanbarashkov

    germanbarashkov
    3 часа назад

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    3 часа назад

    Переводится как "Благие Пердуны"

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    А где можно глянуть всю Амурскую область в составе Китая с китайскими названиями?

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