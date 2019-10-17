Благовещенск назвали «Хайланьпао» на китайской карте газопроводов

Обновлено: 14:09



Благовещенск назвали по-китайски «Хайланьпао» на карте газопроводов РФ – КНР. Китайское название Благовещенска используют крайне редко. Как правило, его можно найти только в географических словарях, энциклопедиях и на картах в скобках, после русского названия иероглифами.

«Эти китайские названия порой распространены в разговорной речи. Особенно Владивосток китайцы называют «Хайшэньвай» (Залив трепанга). Благовещенск называют «Буши», сокращённо от «Булагэвэйшенсыкэ». «Хайланьпо» – китайское название, выдуманное определенными националистически настроенными кругами в Китае. Тем самым они утверждают, что якобы до основания Благовещенска на его месте находилось некое китайское поселение с таким именем. Хотя это исторически неверно. Наш МИД неодобрительно относится к таким недружественным выпадам», – прокомментировал начальник управления по научной работе и международному сотрудничеству, директор Института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко.

К газокомпрессорной станции № 1 восточного ответвления в Китай от газопровода «Сила Сибири» начала поступать электроэнергия. Это еще один шаг в сторону сдачи в эксплуатацию северной части восточного ответвления в Китай от газопровода «Сила Сибири».

Ожидается, что северный участок восточного ответвления в Китай от «Силы Сибири» между Хэйхэ и Чанлином будет запущен в эксплуатацию в декабре этого года. Для того чтобы наглядно показать, где будут проходить введенные в скором времени в эксплуатацию газопроводы, авторы издания guancha.cn создали специальную карту Севера Китая, Сибири и юга Дальнего Востока РФ, на которую нанесли всю существующую и проектируемую газовую инфраструктуру. Карту перепечатали многие китайские СМИ и соцсети.

В ней для указания Благовещенска, откуда начинается восточное ответвление от «Силы Сибири» в Китай, использовали китайское название города – «Хайланьпао». Обычно Благовещенск в китайских СМИ указывается при помощи русского названия иероглифами, пишет портал Biang.ru.