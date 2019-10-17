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17октября
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Населенные пункты Амурской области готовы к пожароопасному периоду на 54 %

Населенные пункты Амурской области готовы к пожароопасному периоду на 54 %

Вторую неделю, с 8 октября, межведомственные комиссии, включающие специалистов Амурского центра ГЗ и ПБ, представителей ГУ МЧС России по Амурской области, прокуратуры и администрации района, проверяют выполнение работ по подготовке населенных пунктов к пожароопасному периоду. Уже проверены Свободненский, Благовещенский, Архаринский, Тамбовский, Октябрьский и Завитинский районы.

На этой неделе комиссия посетит еще Михайловский и Константиновский районы. На данный момент уже очищено от сухой травы 3 143,3 гектара (по плану – 4 686,9), выполнено 1 691,4 километра минерализованных полос (по плану – 2 903,5), убрано 174 (по плану – 228) свалок и 98 бесхозных строений (по плану – 137).

По информации отдела обеспечения пожарной безопасности Амурского центра ГЗ и ПБ, населенные пункты Амурской области готовы к пожароопасному периоду на 54 %. На данный момент 89,4 % готовность у Благовещенска, чуть больше 80 % у городов Зеи и Белогорска, больше 70 % готовность у Шимановска, Прогресса, Углегорска, Зейского и Серышевского районов. Наименьший процент готовности – 28 %– у Селемджинского района.

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#пожары

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