Глава Бурейского района Андрей Литвинов официально вступил в должность

В Бурейском районе 16 октября прошла церемония инаугурации главы. Андрей Литвинов официально вступил в должность. Впервые главу в районе выбирали по конкурсу, а не всенародным голосованием.

Участие в церемонии инаугурации приняли главы поселений района, депутаты райсовета, руководители предприятий и общественных организаций. Удостоверение и символы власти главе района вручил председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам экономики и собственности Амурской области Виктор Радченко.

Выборы главы Бурейского района прошли 18 сентября. Впервые процедура избрания проходила не всенародным голосованием, а по конкурсу. За кандидатуру Андрея Литвинова, который занимал этот пост с сентября 2014 года, депутаты проголосовали единогласно.