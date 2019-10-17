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17октября
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сегодня, 12:05 0

Глава Бурейского района Андрей Литвинов официально вступил в должность

Глава Бурейского района Андрей Литвинов официально вступил в должность
Фото: admbur.ru

В Бурейском районе 16 октября прошла церемония инаугурации главы. Андрей Литвинов официально вступил в должность. Впервые главу в районе выбирали по конкурсу, а не всенародным голосованием.

Участие в церемонии инаугурации приняли главы поселений района, депутаты райсовета, руководители предприятий и общественных организаций. Удостоверение и символы власти главе района вручил председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам экономики и собственности Амурской области Виктор Радченко.

Выборы главы Бурейского района прошли 18 сентября. Впервые процедура избрания проходила не всенародным голосованием, а по конкурсу. За кандидатуру Андрея Литвинова, который занимал этот пост с сентября 2014 года, депутаты проголосовали единогласно.

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#выборы

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