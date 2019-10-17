Медики выиграли президентский грант на «Амурский клуб ЗОЖ»

Ассоциация средних медработников Амурской области получит полмиллиона рублей на реализацию проекта «Площадка здоровья "Амурский клуб ЗОЖ"» из Фонда президентских грантов. Стоимость проекта – 1,8 миллиона рублей. На 1,3 миллиона рублей он будет софинансирован.

«В конкурсе приняли участие члены Ассоциации средних медработников Амурской области, представив по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» свою «Площадку здоровья "Амурский клуб ЗОЖ"». Цель проекта – формирование у населения Благовещенска ценностного отношения к здоровью. Он рассчитан на людей с ограниченными возможностями здоровья, молодёжь и студентов, пенсионеров. В рамках проекта проводится ряд мероприятий по приобщению горожан к здоровому образу жизни: лекции, дискуссии, тренировки, выставки, мастер-классы, тренинги», – отметил председатель Ассоциации средних медработников Амурской области Евгений Пушкарев.

На президентские гранты во втором конкурсе 2019 года претендовали некоммерческие организации из всех регионов страны. Всего поступило 9 073 проекта от 7 846 некоммерческих организаций. Поддержать решено проекты 2 128 организаций, которым будут предоставлены гранты на общую сумму более 4 миллиардов рублей.

Лидирующими грантовыми направлениями по количеству поданных проектов в конкурсе стали: «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» – 354 проекта на 548 миллионов рублей, «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» – 303 проекта на 639 миллионов рублей и «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» – 267 инициатив на 513 миллионов рублей, сообщает амурское правительство.