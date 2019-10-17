Юрий Трутнев: жители Дальнего Востока смогут ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС еще год
Правительство РФ разрабатывает решение, которое продлит еще на год возможность жителям Дальнего Востока ввозить для себя подержанные автомобили без установленных систем «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Однако некоторые СМИ сообщают, что в АО «ГЛОНАСС» ничего не знают о подобном решении.
В ноябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей Дальнего Востока. По временным правилам им разрешено ввозить по одному такому автомобилю в год, не оснащая его системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Порядок действует в течение года с момента принятия.
«Для жителей Дальнего Востока будет продлен временный порядок ввоза праворульных машин для собственных нужд еще на год. Об этом меня неоднократно просили дальневосточники. Мы с коллегами прорабатываем этот вопрос на уровне правительства России», – сказал Трутнев.
Он уточнил, что праворульные машины пользуются в дальневосточных регионах популярностью. При этом вице-премьер отметил, что систему «ЭРА-ГЛОНАСС» нужно доработать под такой тип машин. «Нужно облегчать жизнь людей, слышать актуальные запросы и делать все возможное, чтобы людям было комфортно жить», – добавил он.
Ранее Трутнев отмечал, что установка кнопок «ГЛОНАСС» на праворульные автомобили на территории РФ осуществляется не заводом-производителем, и по этой причине эта система не интегрирована в систему безопасности, пишет ТАСС.
Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС», модуль которой устанавливается с 2017 года в обязательном порядке на все продаваемые в России новые автомобили, обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных происшествиях. Система в автоматическом режиме связывается с оператором в случае ДТП, чтобы направить помощь к месту аварии, а также позволяет водителю самостоятельно связаться со службой поддержки в случае необходимости.
Ввести на территорию России автомобиль без устройства вызова экстренных служб могут жители Дальнего Востока либо те, кто переезжает в региона на постоянное место жительства. В течение года можно ввезти один подержанный автомобиль.
Однако, как пишет DEITA.RU, версии властей и бизнеса разнятся. В АО «ГЛОНАСС» не согласились с заявлением полпредства о продлении временного порядка по ввозу подержанных иномарок без обязательной установки кнопок ЭРА-ГЛОНАСС. Издание направило соответствующий запрос в акционерное общество с целью уточнить, действительно ли компания получила соответствующие распоряжения и в этом году Дальний Восток продолжит жить по особым правилам.
Представители компании в ответ на официальный запрос сообщили, что «У АО "ГЛОНАСС" нет информации о принятии решения по продлению временного порядка ввоза импортных подержанных автомобилей на территорию ДФО. Никаких официальных документов на эту тему опубликовано не было и в АО "ГЛОНАСС" они не поступали».
Таким образом, вопрос по-прежнему остается открыт. На данный момент, несмотря на заявления Трутнева о якобы решенном вопросе, сами исполнители соответствующей отмашки не получили, пишет DEITA.RU.
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