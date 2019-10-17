В Благовещенске 14-летняя девушка пошла в школу и пропала

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске пропала 14-летняя Лилия Уляхина. 14 октября утром девушка пошла в школу и не вернулась. Как рассказали родственникам пропавшей в образовательном учреждении, на занятиях в тот день она так и не появилась.

15 октября родные написали заявление в полицию. «Она ушла в школу примерно в 7:30. У нее нет с собой телефона, у Лили его вообще нет. С друзьями ее разговаривали, они ничего не знают. До того как исчезнуть, она говорила, что собирается съездить к подруге в Тамбовку. Мы той позвонили, девочка сказала, что Лили там нет и что последний раз она видела Лилю в августе», – рассказала друг семьи пропавшей Мария.

На Лиле были черная толстовка, черные кроссовки, светлые джинсы. Рост 160-165 сантиметров, глаза карие, короткие темно-русые волосы. Никаких особых примет у благовещенки нет.

Любую информацию о пропавшей просят сообщать по номерам родных и близких девушки: 8 996-384-52-51, 8 914-043-78-01 или в полицию: 102.