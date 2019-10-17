Девушка сдала съемную квартиру в Благовещенске и получила срок

Жительница Благовещенска поддалась на уговоры знакомого и сдала арендуемую ими квартиру. Представившись хозяйкой жилья, девушка взяла деньги у квартирантов, не ждавших подвоха. За это ей предстоит провести на обязательных работах 100 часов.

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее несудимой девушки. Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину».

В январе 2019 текущего года парень подговорил девушку сдать в аренду квартиру, которую она снимала. Он опубликовал в соцсетях объявление о сдаче квартиры и указал свой номер для связи. Уже на следующий день ему пришло сообщение от заинтересованного человека. Квартиросъемщица, ничего не подозревая, отдала «хозяйке» 15 000 рублей, после чего не увидела ни квартиры, ни денег.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину в совершении преступления, с предъявленным обвинением согласилась. Дело рассматривалось без проведения судебного разбирательства и без исследования доказательств.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признал: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи в ходе предварительного следствия полных, последовательных показаний об обстоятельствах совершения преступления, активное способствование изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления, а также молодой возраст подсудимой и ее положительные характеристики. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не установлено.

В ходе предварительного следствия потерпевшая заявила гражданский иск на сумму 15 000 рублей. Ущерб потерпевшей не возмещен, отмечает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В итоге девушка, не устоявшая перед легкими деньгами, наказана 100 часами обязательных работ. Кроме того, она должна вернуть деньги обманутой ею женщине.