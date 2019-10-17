Тепло и горячую воду в район Горького – Кузнечной вернут 17 октября

Фото: архив Амур.инфо

Некоторым жителям района сообщили, что работы пройдут 16 октября с 9:00 до 18:00. Однако вечером тепло не вернулось. В мессенджерах домов местных жителей проинформировали, что работы продолжатся и ночью. Судя по всему, с ситуацией по отоплению в районе были ознакомлены не все жильцы. 17 октября, в четверг, в редакцию Амур.инфо стали обращаться благовещенцы, оставшегося без отопления.

«У нас дома, по адресу Горького, 118, уже сутки нет отопления и горячей воды. На улице уже не лето», – сообщил один из жителей.

«Куда пропало отопление и горячая вода на пересечении Горького – Кузнечная. Со вчерашнего дня нет. Когда дадут?» – написал благовещенец в директ инстаграм-аккаунта Амур.инфо.

В пресс-службе АКС сообщили, что отопление и горячую воду в район вернут 17 октября. «Работы вела подрядная организация. Запуск теплоносителя уже начали. В ближайшее время батареи потеплеют», – рассказали в пресс-службе АКС.

Как сообщало Амур.инфо, авария на коммунальных сетях на улице Трудовой случилась во время гидравлических испытаний. При этом незадолго до порыва на участке закончили ремонт дороги в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На новый асфальт потратили 22 миллиона рублей. По информации областного правительства, до начала ремонта дороги и АКС, и управление ЖКХ заверили, что сети на участке в порядке.