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17октября
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Тепло и горячую воду в район Горького – Кузнечной вернут 17 октября

Тепло и горячую воду в район Горького – Кузнечной вернут 17 октября
Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске утром 16 октября отключили отопление и горячую воду в районе улиц Горького – Кузнечная – Трудовая. На участке по Трудовой, где после порыва пришлось вскрыть свежий асфальт, подрядная организация вела работы по ремонту теплотрассы.

Некоторым жителям района сообщили, что работы пройдут 16 октября с 9:00 до 18:00. Однако вечером тепло не вернулось. В мессенджерах домов местных жителей проинформировали, что работы продолжатся и ночью. Судя по всему, с ситуацией по отоплению в районе были ознакомлены не все жильцы. 17 октября, в четверг, в редакцию Амур.инфо стали обращаться благовещенцы, оставшегося без отопления.

«У нас дома, по адресу Горького, 118, уже сутки нет отопления и горячей воды. На улице уже не лето», – сообщил один из жителей.

«Куда пропало отопление и горячая вода на пересечении Горького – Кузнечная. Со вчерашнего дня нет. Когда дадут?» – написал благовещенец в директ инстаграм-аккаунта Амур.инфо.

В пресс-службе АКС сообщили, что отопление и горячую воду в район вернут 17 октября. «Работы вела подрядная организация. Запуск теплоносителя уже начали. В ближайшее время батареи потеплеют», – рассказали в пресс-службе АКС.

Как сообщало Амур.инфо, авария на коммунальных сетях на улице Трудовой случилась во время гидравлических испытаний. При этом незадолго до порыва на участке закончили ремонт дороги в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На новый асфальт потратили 22 миллиона рублей. По информации областного правительства, до начала ремонта дороги и АКС, и управление ЖКХ заверили, что сети на участке в порядке.

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#ЖКХ

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