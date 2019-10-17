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17октября
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Евгения Медведева не уйдет из спорта в этом сезоне

Евгения Медведева не уйдет из спорта в этом сезоне
Фото: афиша шоу

Илья Авербух высказался по поводу участия Медведевой и Загитовой в ледовых шоу перед чемпионатом Европы. Хореограф считает, что выступления в них не скажутся на карьере в спорте.

Известно, что Евгения Медведева станет главной героиней ледового спектакля Авербуха «Волшебник страны Оз», а Алина Загитова в это же время исполнит главную роль в шоу на льду Татьяны Навки «Спящая красавица».

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Илью Авербуха называют ледовым волшебником, ведь он создаёт самые сказочные и красивые ледовые представления. ⠀ Этой зимой! В Москве! На ЦСКА АРЕНА! Совершенно новая сказка Ильи Авербуха - "Волшебник страны Оз". ⠀ Трогательную историю девочки Дороти и её друзей на льду расскажут: ⠀ ⭐двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева; ⭐олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы в танцах на льду Роман Костомаров; ⭐бронзовый призёры Олимпийских игр, чемпионка мира , двукратная чемпионка Европы в танцах на льду Оксана Домнина. ⠀ Самое лучше, что можно подарить ребёнку - это возможность провести новогодние каникулы в компании персонажей любимой детской сказки. ⠀ Ваш билет на ледовую сказку по ссылке в шапке профиля ↗️ . Кто идёт, пишите смайл в комментариях⬇️

Публикация от Всё о шоу Ильи Авербуха (@averbukh_iceshow)

«Выступления в новогодних шоу не помешают ни Медведевой, ни Алине Загитовой. Новогодние представления запланированы на такую часть сезона, когда уже пройдут финал Гран-при и чемпионат России. Это такое межсезонье после российского первенства, там только в конце января стартует чемпионат Европы. Если бы шоу проходило в октябре-ноябре, то это было бы сложностью, на это Женя бы не пошла, да и я бы такое не предложил.

Представления будут идти до 8 января, в это время Женя все равно планировала быть в России. Это только поможет ей переключиться, у нас она в любом случае будет находиться в тренировочном процессе – график сложный, по три спектакля в день. Изначально Медведева прилетит на чемпионат России в Красноярск, а потом уже к нам. Мы к тому времени уже поставим весь спектакль», – цитирует Авербуха Sports.ru.

Евгения Медведева активно готовится к новому спортивному сезону. Недавно в Сети появилось видео того, как Женя на тренировке при помощи удочки выполняет четверной сальхов.

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