Евгения Медведева не уйдет из спорта в этом сезоне

Фото: афиша шоу

Илья Авербух высказался по поводу участия Медведевой и Загитовой в ледовых шоу перед чемпионатом Европы. Хореограф считает, что выступления в них не скажутся на карьере в спорте.

Известно, что Евгения Медведева станет главной героиней ледового спектакля Авербуха «Волшебник страны Оз», а Алина Загитова в это же время исполнит главную роль в шоу на льду Татьяны Навки «Спящая красавица».

«Выступления в новогодних шоу не помешают ни Медведевой, ни Алине Загитовой. Новогодние представления запланированы на такую часть сезона, когда уже пройдут финал Гран-при и чемпионат России. Это такое межсезонье после российского первенства, там только в конце января стартует чемпионат Европы. Если бы шоу проходило в октябре-ноябре, то это было бы сложностью, на это Женя бы не пошла, да и я бы такое не предложил.

Представления будут идти до 8 января, в это время Женя все равно планировала быть в России. Это только поможет ей переключиться, у нас она в любом случае будет находиться в тренировочном процессе – график сложный, по три спектакля в день. Изначально Медведева прилетит на чемпионат России в Красноярск, а потом уже к нам. Мы к тому времени уже поставим весь спектакль», – цитирует Авербуха Sports.ru.

Евгения Медведева активно готовится к новому спортивному сезону. Недавно в Сети появилось видео того, как Женя на тренировке при помощи удочки выполняет четверной сальхов.