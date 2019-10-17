Чтобы отдохнуть за границей, амурчанка погасила полумиллионный долг

Амурчанка взяла кредиты в шести банках и не смогла рассчитаться с долгами вовремя. У женщины накопились долги – не только по кредитам, но и за ЖКХ. Общая сумма долга превысила 550 тысяч рублей. Как сообщают судебные приставы, деньги на погашение задолженностей нашлись после того, как должница захотела провести отпуск за границей.

На исполнении в отделе судебных приставов по Мазановскому району управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области находилось сводное исполнительное производство в отношении гражданки о взыскании задолженности.

Как сообщает ведомство, амурчанка взяла кредиты в шести банках и не исполняла обязательства по внесению текущих платежей, накапливая долги. После состоявшихся судебных разбирательств исполнительные документы поступили в отдел судебных приставов по Мазановскому району. На основании данных листов были возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу кредитных организаций. Позже к ним прибавилось производство о взыскании задолженности за услуги ЖКХ, и они были объединены в сводное производство. Общая сумма долга составила более 550 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем к должнице применили комплекс мер принудительного исполнения. На банковские счета гражданки наложили арест, а также в ее отношении вынесли постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Женщина стала погашать задолженность, ежемесячно внося небольшие суммы денежных средств для погашения задолженности, объяснив приставу, что не может оплачивать больше из-за отсутствия денежных средств.

Расчет мог затянуться надолго, но женщина решила провести отпуск за границей. Явившись на прием к судебному приставу-исполнителю, она уточнила, что осталось заплатить больше 427 тысяч рублей. К тому же, в связи с непогашением задолженности в установленный законом срок, в ее отношении вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 39 тысяч рублей.

«В связи с большим желанием поехать в отпуск она оперативно погасила остаток долга и оплатила исполнительский сбор. Все ограничения в отношении гражданки были сняты, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.