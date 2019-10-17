Амурчанина оштрафовали за крупную взятку полицейскому

В Амурской области предпринимателя оштрафовали на 1,2 миллиона рублей за то, что он дал взятку сотруднику полиции. За 300 тысяч рублей правоохранитель должен был отказаться от изъятия из магазина немаркированных табачных изделий.

Следствие и суд установили, что бизнесмен предложил должностному лицу – начальнику отделения по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях ОЭБ и ПК МО МВД России «Благовещенский» взятку сначала в виде автомобиля стоимостью 350 тысяч рублей, а потом в виде денег в сумме 300 тысяч рублей. За вознаграждение полицейский должен был изъять из магазина меньшее количество немаркированных табачных изделий.

В то время когда предприниматель передавал часть денег – 100 тысяч рублей, – он был застигнут на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов.

За дачу взятки должностному лицу в крупном размере Благовещенский городской суд оштрафовал мужчину на 1,2 миллиона рублей. Государственное обвинение поддержала прокуратура Благовещенска. Уголовное дело расследовал Благовещенский следственный отдел СУ СК РФ по Амурской области.