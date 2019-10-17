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17октября
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сегодня, 10:32 5

Амурчанина оштрафовали за крупную взятку полицейскому

Амурчанина оштрафовали за крупную взятку полицейскому
Фото: pixabay.com

В Амурской области предпринимателя оштрафовали на 1,2 миллиона рублей за то, что он дал взятку сотруднику полиции. За 300 тысяч рублей правоохранитель должен был отказаться от изъятия из магазина немаркированных табачных изделий.

Следствие и суд установили, что бизнесмен предложил должностному лицу – начальнику отделения по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях ОЭБ и ПК МО МВД России «Благовещенский» взятку сначала в виде автомобиля стоимостью 350 тысяч рублей, а потом в виде денег в сумме 300 тысяч рублей. За вознаграждение полицейский должен был изъять из магазина меньшее количество немаркированных табачных изделий.

В то время когда предприниматель передавал часть денег – 100 тысяч рублей, – он был застигнут на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов.

За дачу взятки должностному лицу в крупном размере Благовещенский городской суд оштрафовал мужчину на 1,2 миллиона рублей. Государственное обвинение поддержала прокуратура Благовещенска. Уголовное дело расследовал Благовещенский следственный отдел СУ СК РФ по Амурской области.

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#закон #криминал #суды

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Комментарии
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  • Бродов

    Бродов
    1 час назад

    сумма не устроила?

  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    мало давал

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    Бродовсумма не устроила?


    Сравни сумму взятки и штрафа )

    У нас бывшему председателю КУМИ хотят впарить штраф в размере 48 лямов при сумме взятки в 800 т.р. Сейчас отлавливать взяточников средней руки и разводить их на штрафы - весьма выгодное занятие )

  • Бродов

    Бродов
    1 час назад

    средство пополнения бюджета

  • Терминатор

    Терминатор
    41 минута назад

    С такого штрафа мона премировать сотрудника на те же 350000.

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