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17октября
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сегодня, 10:27 0

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фото: pixabay.com

В России правоохранители обнаружили новый вид поддельных банкнот. По информации Генпрокуратуры, фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов.

На банкноту наклеивается специальная лента, которую купюроприемник считывает как настоящую. Затем злоумышленник снимает ту же сумму, но уже настоящими деньгами в другом банкомате.

За первое полугодие 2019 года в России зарегистрировано свыше 18,8 тысячи преступлений в банковской сфере, ущерб от которых превысил 154 миллиарда рублей, сообщает BFM.ру.

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#финансы

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