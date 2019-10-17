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17октября
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сегодня, 10:21 3

Более 90 % белогорских школьников положительно оценили бесплатные завтраки

Более 90 % белогорских школьников положительно оценили бесплатные завтраки
Фото: администрация Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел рабочее совещание по организации бесплатного питания для учащихся 1-4 классов. Участниками встречи стали замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова и директора школ. На совещании оценили качество организации процесса и озвучили проблемные вопросы в реализации областного закона.

С 1 октября все учащиеся начального звена должны получать в школьных столовых бесплатный второй горячий завтрак, из расчета 20 рублей на человека. По поручению главы Белогорска комитет по образованию разработал единое 10-дневное меню, изучил родительское мнение при его формировании. Горячий завтрак включил в себя гарниры из круп, макароны, молочную кашу, сардельки, колбасу, печень.

«В каждой школьной столовой были установлены специальные зоны, где учащиеся могли в игровой форме “проголосовать” и дать эмоциональную оценку блюдам, – отметила замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова. – 90,3 % школьников с 1 по 4 класс в первую неделю дали положительную оценку блюдам. Во вторую неделю – 91,5 %. От родителей 3,5 тысячи учеников начального звена поступило только три жалобы в Инстаграм главы города. Пожаловались на холодный чай, комковатую гречку и недоваренный рис. Эти проблемы были решены оперативно. Случилось подобное из-за нехватки оборудования в школьных столовых – с введением бесплатного завтрака количество питающихся в школах возросло в разы.

По словам руководителей школ города, для более полноценной организации бесплатного питания школьным столовым необходимо дополнительное оборудование: посудомоечные машины, электросковороды, новые плиты с жарочным шкафом, протирочные машины и электрокотлы.

«Несомненно, это ускорит процесс приготовления пищи, улучшится и качество. Есть определенные сложности и они связаны с тем, что питание для детей бесплатное, но для города оно получилось платным, – пояснил Станислав Мелюков. – Надо изыскать средства».

По признанию многих, организация питания всех школьников младшего звена Белогорска на территории региона – лучшая. Связано это в том числе и с тем, что в городе действует свой порядок обеспечения школ и детских садов города продуктами питания местного производства. С 2015 года в Белогорске реализуются мероприятия по поставке продуктов исходя из централизованного мониторинга цен. Приоритетным при заключении договоров является высокое качество продуктов питания по наименьшей цене.

«В Белогорске на питании школьников никто не зарабатывает. Ни продавцы продукции, которые поставляют продукты в школы по себестоимости, ни сама школа. Именно поэтому у нас разнообразное меню по сравнению с другими. Наша ценовая политика привела к тому, что белогорских школьников полноценное нормальное питание, которое укладывается в 20 рублей», – приводит мнение Станислава Мелюкова пресс-служба администрации города.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #школа

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Комментарии
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  • Бродов

    Бродов
    1 час назад

    могли бы и больше денег выделить на детей-что можно купить на 20 рублей?

  • тт

    тт
    1 час назад

    У меня ребёнок на что любит молоку и то уже возмущается, что молочка в школе почти каждый день, да ещё и часто невкусно. В прошлом году не всегда довольна была, но в целом нравилось ей. Вспоминает то меню и грустит, что оно не такое... (в Благовещенскке мы)

  • Noir

    Noir
    45 минут назад



    В Белогорске на питании школьников никто не зарабатывает. Ни продавцы продукции, которые поставляют продукты в школы по себестоимости, ни сама школа.



    Школа на бюджете сидит, а продавцы что получают?

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