В 2020 году увеличится ежемесячная выплата на первого и второго ребенка

Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году на 7,1 % и составит 12 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Минтруда. В 2019 году средний размер выплат составляет 11,2 тысячи рублей.

«В 2020 году общий объем средств федерального бюджета, предусматриваемых на реализацию федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", увеличится по сравнению с 2019 годом на 24,3 % и составит 527,9 миллиарда рублей», – заявил глава Минтруда России Максим Топилин.

Такой рост связан с рядом принятых решений, в том числе о продлении с 2020 года срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка с полутора до трех лет, пояснили в министерстве. Таким образом, семья при рождении первого или второго ребенка получит поддержку в размере порядка 430 тысяч рублей за три года, пишет ТАСС.

В Минтруде отметили, что кассовое исполнение по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» составило 73 % от общего объема финансирования на текущий год. «На начало октября кассовое исполнение... составляет 309,7 миллиарда рублей, или 73 % от общего объема финансирования на 2019 год», – сказал глава Минтруда России.