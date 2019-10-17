В Америке жилой дом затопило кровью и останками животных

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В США семья из штата Айова съехала из собственного дома из-за проблем с находящейся по соседству мясной лавкой. Их подвал затопило кровью, жиром и костьми животных.

Семья Лестина жила по соседству с мясной лавкой. 1 апреля 2019 года лавку передали новым владельцам. В магазине продолжили реализовать мясо рогатого скота, боровов, коз, лосей, овец и оленей.

В октябре в доме появился неприятный запах. Спустившись в подвал, семья обнаружила 13-сантиметровый слой крови и субпродуктов, которые протекли к ним из соседней лавки.

Семья пыталась связаться с владельцами магазина, но установить контакт не получалось. Поймав руководителей в магазине и объяснив сложившуюся ситуацию, владельцы лавки заявили, что это не их ошибка и пожелали хозяевам дома удачи.

Чтобы очистить подвал, нужно потратить около 3 тысяч долларов (около 200 тысяч рублей). «У меня нет таких денег, чтобы их просто так выкидывать», – подчеркнул глава семьи.

Потерпевшие планируют добиваться справедливости, если владельцы лавки сами не предложат помощь. На время очистки подвала Лестина пришлось съехать из собственного дома.

Владельцы холодильника на Facebook сообщили, что они не знали о проблеме с протечкой, когда покупали магазин. 3 октября департамент природных ресурсов штата предупредил их об этом, и «они исправили ее на следующий же день». «Это не была наша вина, но мы взяли на себя полную ответственность за случившееся и исправили это немедленно. Мы продолжаем сотрудничать с департаментом природных ресурсов, чтобы убедиться, что все сделано правильно», — говорится в их заявлении.

Департамент природных ресурсов заявил, что дренажная система в доме семьи, похоже, соединена с дренажной системой холодильника. После 3 октября дренаж был заблокирован, сообщает «Лента.ру».