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17октября
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В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости авто

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости авто
Фото: pixabay.com

На смену камерам-треногам, которые фиксируют нарушения скоростного режима, могут прийти новые мобильные комплексы, которые будут установлены на крыши патрульных автомобилей ГИБДД. Устройства способны замерять скорость движущихся в потоке машин.

Новые автоматические комплексы глава Госавтоинспекции Михаил Черников представил на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге. «Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам. Претензий со стороны населения будет меньше», — сказал Черников.

Речь идет об отечественных комплексах под названием «Кордон.Про». Эти комплексы могут измерять скорость автомобилей не только в стационарном и передвижном режимах, но и на ходу — во время движения транспортного средства, на котором установлено устройство.

Такие камеры снимают все вокруг на 360 градусов, замеряют скорость и пишут видео. Ставить такие устройства на балки патрульных автомобилей могут начать уже в следующем году.

«Ничего противоречащего закону тут нет, потому что и раньше были специальные радары на патрульных машинах, которые измеряли скорость в движении, то есть высчитывали разность в скорости движения автомобилей. Вопрос в целесообразности всего этого, потому что мы принимаем на вооружение все более и более сложные и дорогостоящие продукты, что не всегда имеет смысл. Треноги останутся, это довольно эффективный способ борьбы с нарушителями, главное, чтобы он был в рамках закона, потому что они очень часто стоят неверно и не пойми что считывают», — заявил автоэксперт Андрей Ломанов.

Летом 2019 года президент России Владимир Путин потребовал, чтобы дорожные службы перестали прятать камеры, которые фиксируют нарушения, на опасных участках дорог. По его словам, такие камеры не дисциплинируют водителей, а «просто подводят их под штраф», в то время как штраф — это не самоцель, а средство достижения «нужного результата», пишет РБК.

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#транспорт

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