Амурчанина задержали в Подольске по обвинению в нападении на ребенка

Жители Подольска поймали мужчину, который в кустах хотел изнасиловать шестилетнего мальчика. Как сообщают СМИ, нападавший не успел сделать ничего плохого ребенку. В преступлении обвиняется 32-летний житель Амурской области.

Как стало известно «Московскому комсомольцу», инцидент произошел 14 октября около 19:50. Многодетная мать вместе с двумя сыновьями-близнецами гуляла возле дома. Старший ребенок в это время бегал в другом месте.

«Сыновья баловались на улице вместе с другими детьми, – рассказала женщина. – Потом, как обычно, они разругались, и Антон убежал. У него такой характер, что когда он на что-нибудь обидится, то любит спрятаться. Я уже знаю все места в округе, где он может находиться».

Женщина с подружкой пошли искать мальчика. Впереди шла дочь знакомой. Она-то и увидела лежащего в кустах ребенка, на которого навалился мужчина. Он рукой зажимал рот ребенку, а другой пытался снять штаны. Женщины сразу заголосили и бросились отбивать мальчишку. Педофил стал убегать. Но уйти далеко ему не удалось. Одна из местных жительниц позвонила своему мужу.

«Беру трубку, а там жена кричит, чтобы я быстрее выходил, – рассказал "МК" очевидец событий. – Я спросил: "Что случилось?!" Она мне: "Беги быстрее, потом объясню!" На улице я увидел, что несколько женщин гонят молодого мужика. На автомате схватил его и повалил на землю. Он сопротивлялся, но не сильно. Тем более что мне на помощь прибежали два родственника. Мы вместе дождались полицейских и передали им злодея. Кстати, он перед нападением на пацана в начале улицы напал на другого ребенка и несколько раз ударил случайно оказавшуюся рядом женщину кулаком».

Пострадавший мальчик воспитывается в многодетной семье. Его мама работает в столице врачом. Отец — заместитель директора промышленного предприятия.

Задержанным оказался местный неработающий – 32-летний житель по имени Кирилл, который приехал в Подмосковье из Амурской области. Несколько лет назад он был судим, мужчина нигде не работал, жил в съемной квартире.

По данному факту следователи ГСУ СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Задержанный находится в изоляторе временного содержания.