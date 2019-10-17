На покупку и капремонт жилья для подтопленцев Амурской области нужен почти миллиард рублей

Фото: правительство Амурской области

Во время селекторного совещания, где говорили о последствиях паводка на Дальнем Востоке, губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал Владимиру Путину о ситуации с жильем для подтопленцев. На покупку нового жилья и капремонт региону необходимо 920 миллионов рублей.

В регионе завершена работа межведомственных комиссий по признанию жилых помещений непригодными для проживания. В результате около 280 жилых помещений, в которых проживали 653 человека, признаны непригодными для дальнейшего проживания. 611 жилых помещений, в которых проживает 1 571 человек, подлежат ремонту.

На приобретение жилья Амурской области необходимо 737 миллионов рублей, на капремонт – 183 миллиона.

«Механизм освоения этих средств. Мы планируем там, где люди утратили жилье полностью, переводить эти средства на спецсчета в кредитных организациях. При этом предлагаем установить срок действия сертификата девять месяцев.

Мы проанализировали рынок вторичного жилья. Еще раз повторю: потребность у нас – 283 жилых помещения, на сегодняшний день свободного жилья на вторичном рынке – 390 жилых помещений. Дефицита нет, люди могут оперативно это жилье приобрести.

Мы определили регионального оператора. Это наше Амурское ипотечное агентство. Оно, естественно, сегодня взаимодействует с людьми по подбору жилых помещений и помогает в организации процедуры покупки», – сообщил Василий Орлов.

Желающим построить жилье дадут такую возможность. «Мы подбираем земельные участки, имеется типовая проектная документация. Мы проводим опрос людей, кто хочет. Соответственно, мы эти работы сможем в 2020 году выполнить», – сказал губернатор.

Капитальный ремонт пострадавшего жилья в Амурской области будет финансироваться двумя частями. «50 процентов авансом выдаем. И 50 процентов – после того, как работы будут выполнены, проходит межведомственная комиссия, убеждается в том, что эти работы выполнены, и, собственно, вторая половина выплачивается», – объяснил глава региона.

Для многодетных семей областные власти арендовали 10 квартир. Для этого из регионального бюджета было выделено 13 миллионов рублей. Жалоб от людей нет. Кроме того, за счет средств областного бюджета в частных домах, которые подлежат ремонту, уже отремонтировали 167 печей.

В Приамурье развернуто три пункта длительного пребывания на 145 человек. На сегодняшний день там живут 29 человек, в том числе 6 детей. «Жалоб от людей нет, люди очень довольны тем, как их там разместили. Тем не менее констатируем, что проживает в них только 29 человек. Проехали мы на прошлой неделе все территории, посмотрели, как люди живут. Многие живут у родственников, многие, получив единовременные выплаты, снимают жилье, некоторые люди живут в своих так называемых зимних кухнях, где есть отопление. То есть они, в принципе, могут там перезимовать, но, конечно, там условия не слишком комфортные. Люди ждут, когда пойдут деньги на приобретение жилья из федерального бюджета», – резюмировал Василий Орлов.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области оказались подтопленными 135 населенных пунктов, пострадало имущество 16 753 жителей региона. На единовременные выплаты было потрачено 326 миллионов рублей. Во время наводнения летом 2019 года пострадало 44 моста, 107 водопропускных сооружений, повреждено 366 километров дорог. Из областного бюджета на восстановление проездов было выделено 406 миллионов рублей. Заявку на сумму 1,3 миллиарда рублей на возмещение ущерба область направила в Минтранс России. В сельском хозяйстве пострадали 255 тысяч гектаров. По словам губернатора, ущерб совместно с Россельхозцентром был оценен на сумму – 3 миллиарда 358 миллионов рублей.

Владимир Путин на селекторном совещании призвал глав регионов работать «с душой и сердцем».

«Нужно иметь в виду, что мы имеем в данном случае дело с людьми, которые в беду попали. И нужно исходить из этого, нужно иметь в виду, что люди утратили, может быть, все, что составляло их небольшие накопления за всю жизнь. И ясно, что они рассчитывают на нашу с вами помощь.

И если нет внутреннего настроя на такую индивидуальную работу с каждым человеком, то тогда, значит, те, кто не могут так выстроить свою работу с людьми, не туда попали. Надо заняться другой работой», – сказал президент.