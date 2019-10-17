Военных инженеров срочно перебрасывают в Зейский район

Инженеров Восточного военного округа срочно перебрасывают в Зейский район Амурской области. Они будут восстанавливать автомобильное сообщение с отрезанным наводнением поселком Октябрьский. Река Деп размыла существующий брод и не позволяет осуществить подвоз угля и других ресурсов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения.

В поселке живет более одной тысячи человек. Для выполнения задачи сформировано сводное подразделение в составе около 50 военнослужащих. Основу подразделения составляют инженеры понтонной роты. В настоящий момент военнослужащие приступили к совершению марша на расстояние более 700 километров.

По прибытии на место военные специалисты проведут необходимые расчеты и в кратчайшие сроки восстановят автомобильное сообщение с применением модернизированного понтонно-мостового парка ПМП-М.

Планируется организовать переправу через реку с применением развернутого парома грузоподъемностью 60 тонн до конца текущего месяца, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.