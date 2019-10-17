Недалеко от села Игнашино начал замерзать Амур (видео)

Уезд Мохэ расположен на берегу Амура, недалеко от села Игнашино Сковородинского района Амурской области.

«В связи с тем, что ночь с 13 на 14 октября столбики термометров в этой зоне опустились до минус 15 градусов Цельсия, на пограничной реке появились льдинки. Кроме того, мелкие притоки Амура в районе деревни Бэйцзи уже целиком покрылись льдом. Толщина ледяного покрова не превышает 5 сантиметров», – пишет издание.

Отмечается, что в этом году лед на Амуре появился приблизительно на 20 дней раньше, чем обычно. Как правило, пограничная река начинает замерзать в конце октября – начале ноября, пишет Biang.ru.