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17октября
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сегодня, 09:39 0

Недалеко от села Игнашино начал замерзать Амур (видео)

Недалеко от села Игнашино начал замерзать Амур (видео)
Фото: pixabay.com

Воды Амура, разделяющего Россию и Китай, начали покрываться шугой. О появлении льда на Амуре в районе уезда Мохэ сообщает издание Цзиньжи Хэйхэ. На видео, снятом с дрона в районе уезда Мохэ, можно видеть льдинки на Амуре.

Уезд Мохэ расположен на берегу Амура, недалеко от села Игнашино Сковородинского района Амурской области.

«В связи с тем, что ночь с 13 на 14 октября столбики термометров в этой зоне опустились до минус 15 градусов Цельсия, на пограничной реке появились льдинки. Кроме того, мелкие притоки Амура в районе деревни Бэйцзи уже целиком покрылись льдом. Толщина ледяного покрова не превышает 5 сантиметров», – пишет издание.

Отмечается, что в этом году лед на Амуре появился приблизительно на 20 дней раньше, чем обычно. Как правило, пограничная река начинает замерзать в конце октября – начале ноября, пишет Biang.ru.

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#Китай #природа

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