В России становятся востребованы квартиры для пиджака: обзор прессы

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Ким Чен Ын на белом коне взобрался на священный вулкан; в Германии студенток оштрафовали за кражу еды из из мусорного бака; за 8 месяцев 2019 года продолжительность жизни в России выросла на 0,7 года.Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Амурская правда» рассказала о том, что на набережной, возле Триумфальной арки появился киоск, где можно купить работы местных мастеров и сувенирку. Пишут, что если киоск понравится жителям, то «работа по созданию единого пространства на набережной продолжится». То есть, как я понял, натыкают еще киосков.

И если продолжить изучение ленты новостей, то можно назвать еще заметку о том, что в амурских заказниках расплодились медведи. И если в прошлом году косолапых было три сотни, то в этом – уже 447. Представляете, сколько их станет в 2020-м и последующих годах?!

Также в номере

Не могу не отметить материал Натальи Фадеевой о человеке, обладающем не совсем обычной рабочей специальностью. Амурчанин Юрий Поезжаев – единственный в области парашютный лекарь. В прошлом пожарный-парашютист, на пенсии он освоил премудрости ремонта парашютов, и сегодня к нему приезжают со всего региона, чтобы «поставить на ноги» «захромавшее» приспособление. А лаборатория Юрия Викторовича – настоящий музей, где среди многих необычных экспонатов можно увидеть и ложку немецкого солдата-военнопленного. С насечками. Каждая насечка – год отсидки. С интересом прочитал, что и вам советую.

Полный абзац

В «Российской газете» нашел заметку о том, что в стране набирают популярность мини-квартиры. Студии от 22 до 29 квадратных метров. Хотя, пишут, на рынке встречаются истинные шедевры жилищного минимализма: например, в центре Москвы продается «квартира для пиджака» – студия размером 11 метров. Если учесть, что от 1,5 до 2,5 квадрата уйдет на душевую и туалет, то остального пространства как раз хватит именно для пиджака. Кстати, продается квартира за 3 миллиона рублей. В принципе – удобно: главное, есть крыша над головой, всё остальное уже особого значения не имеет.

Также в номере

Поскольку в главной газете страны много интересного, расскажу о публикациях хотя бы пунктирно: лидер КНДР Ким Чен Ын вновь привлек к себе внимание, забравшись на белом коне на священный корейский вулкан Пэктусан. Во время скачки критиковал США. Это первое.

Второе. В Германии две студентки достали из мусорного бака немного еды (кочан салата и морковку), что власти расценили как кражу. Девчонок приговорили к исправительным работам и штрафу.

Третье. Из большого интервью с директором Третьяковки Зельфирой Трегуловой, узнаете, что в 70-е годы наше правительство обменяло две работы Казимира Малевича на письма Карла Маркса. Пока готовился к чтению очередной заметки, не переставал вздыхать: как-то с правительствами стране не везет.

Напишут же такое

Ну и самое главное в «Российской газете» – заметка о том, что за 8 месяцев текущего года продолжительность жизни в России выросла на 0,7 года, о чем заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. То есть мы стали жить на 8,5 месяца дольше. Получается, каждый месяц прибавляем к своей жизни по месяцу. Месяц прожил – месяц добавил!

Возвращаясь к сегодняшней «Амурской правде», в которой говорится, что с медициной у нас чуть ли не полнейший швах, не могу не выразить удивления, как же получается так мощно увеличивать сроки жизни. Но, с другой стороны, кто сказал, что продолжительность жизни связана с медициной?

На посошок

И вот «Комсомольская правда». Одна из ее публикаций перекликается с только что названной заметкой из «Российской газеты» об увеличившейся продолжительности жизни. Здесь пишут о том, что губернаторы скрывали цифры о смертности, чтобы – по словам Дмитрия Медведева – «не прилетело по голове».

Вот смотрите, премьер – на вершине власти, а выражается по-нашенски, по простому, по-человечески.