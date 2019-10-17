Василий Орлов рассказал Владимиру Путину, почему в Амурской области возникла вспышка АЧС

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«Владимир Владимирович, я раньше об этом не говорил, но, наверное, надо поднимать на вашем уровне. У нас в августе текущего года зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней. Это связано с подтоплением. Проведено уточнение по вирусу, этот вирус пришел из Китая, поэтому это абсолютно связанные между собой вещи. Мы на сегодняшний день изъяли и уничтожили у людей и у хозяйств 15 300 голов свиней», – сообщил Василий Орлов.

Губернатор отметил, что совокупно бюджет Амурской области на ликвидацию последствий паводка потратил больше миллиарда рублей, при том, что размер региональной казны 63 миллиарда. На борьбу с последствиями вспышки АЧС уже ушло 240 миллионов рублей. Планируется, что эта цифра увеличится до 350 миллионов.

«Сейчас мы видим еще примерно 350 миллионов рублей – это по африканской чуме свиней. Единовременные выплаты, мы выплачиваем по 150 рублей за килограмм живого веса свинины. Итого – больше миллиарда рублей. И для нас это большие деньги», – сказал губернатор.

Василий Орлов обратился к президенту с просьбой поручить Минфину РФ при распределении субвенций на сбалансированность бюджетов эти цифры рассмотреть.