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17октября
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Василий Орлов рассказал Владимиру Путину, почему в Амурской области возникла вспышка АЧС

Василий Орлов рассказал Владимиру Путину, почему в Амурской области возникла вспышка АЧС
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 16 октября провел селекторное совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. О ситуации в Амурской области президенту рассказал губернатор Василий Орлов. В частности, он сообщил, что вспышка африканской чумы свиней в регионе связана с подтоплением.

«Владимир Владимирович, я раньше об этом не говорил, но, наверное, надо поднимать на вашем уровне. У нас в августе текущего года зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней. Это связано с подтоплением. Проведено уточнение по вирусу, этот вирус пришел из Китая, поэтому это абсолютно связанные между собой вещи. Мы на сегодняшний день изъяли и уничтожили у людей и у хозяйств 15 300 голов свиней», – сообщил Василий Орлов.

Губернатор отметил, что совокупно бюджет Амурской области на ликвидацию последствий паводка потратил больше миллиарда рублей, при том, что размер региональной казны 63 миллиарда. На борьбу с последствиями вспышки АЧС уже ушло 240 миллионов рублей. Планируется, что эта цифра увеличится до 350 миллионов.

«Сейчас мы видим еще примерно 350 миллионов рублей – это по африканской чуме свиней. Единовременные выплаты, мы выплачиваем по 150 рублей за килограмм живого веса свинины. Итого – больше миллиарда рублей. И для нас это большие деньги», – сказал губернатор.

Василий Орлов обратился к президенту с просьбой поручить Минфину РФ при распределении субвенций на сбалансированность бюджетов эти цифры рассмотреть.

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#губернатор #животные #наводнение #российская власть

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Комментарии
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  • sabotazh

    sabotazh
    2 часа назад

    Как вирус пришел из Китая? Если вспышка зарегистрирована в селе на берегу Зеи и вообще выше по течению?

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Дадут - не дадут денег, но губернатор проблему как есть озвучил, и это правильно.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Проблему озвучил молодец,но из за чего вспышка чумы, так это просто смех. А чего он не сказал что люди обьдками калбасными свиней кормили, а что вороны из Китая принесли, что не сказал????

    Нет у нас честных справедливых чиновников.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    sabotazhКак вирус пришел из Китая? Если вспышка зарегистрирована в селе на берегу Зеи и вообще выше по течению?


    Много вариантов. Побывал сельский в районе затопления и привез домой "сюрприз", например. Поэтому, при вспышке АЧС ставить блокпосты для транспортных средств в зараженных зонах является обычной практикой.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    Amurskiy patriotобьдками калбасными свиней кормили, а что вороны из Китая принесли, что не сказал????


    Не всем же быть таким умным как ты.

  • Фермер

    Фермер
    48 минут назад

    Ранее министр сельского хозяйства на АмурИнфо заявил, что область НЕ ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕКАТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА для ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АЧС... Видимо, ситуация значительно осложнилась?!

  • Терминатор

    Терминатор
    38 минут назад

    Всю жизнь с протянутой рукой...

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