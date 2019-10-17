Губернатор Приамурья и глава корейской компании обсудили сотрудничество в сфере туризма

Инвестиции в экономику Приамурья обсудили 16 октября губернатор региона Василий Орлов и президент Lotte International Ли Чун Ик. Это уже вторая встреча главы области с руководством компании. Первая состоялась в ноябре 2018 года на площадке Первого Российско-Корейского форума в городе Пхохан (Южная Корея).

Компания Lotte International управляет сетями торговых центров, гипер- и супермаркетов, кинотеатров, круглосуточных и интернет – магазинов не только в Южной Корее, но и в других странах мира.

Представители Lotte не впервые в Амурской области. В августе этого года в Приамурье состоялась их встреча с министром сельского хозяйства региона, на которой партнерам был представлен потенциал амурского аграрного сектора.

«У нашего региона огромный транзитный потенциал. По территории региона проходят Транссиб, БАМ, федеральные автодороги. Создается новый круглогодичный международный транспортный коридор между Россией и Китаем - строится автомобильный трансграничный мост через реку Амур. Развиваются новые отрасли - космическая и газовая. На территории области расположен единственный в России гражданский космодром, с которого проведено уже пять пусков ракет. Строится Амурский газоперерабатывающий завод, самый большой в Европе и второй по размеру в мире», - сказал Василий Орлов.

Губернатор напомнил о существующих торговых связях амурских и южнокорейских компаний в части поставок сельхозпродукции.

«В ноябре прошлого года амурские фирмы впервые приняли участие в крупной выставке продуктов питания в Сеуле (WorldFoodExpoKorea - 2018). По итогам был заключен контракт на поставку амурского крем-мёда на корейский рынок. Заключены контракты на поставку соевой продукции, пшеницы, овса и кукурузы», - отметил Василий Орлов.

Управляющая сетями компания также заключила контракт на поставку соевой продукции из Приамурья.

«В последнее время в мире вырос спрос на органические продукты питания, и мы намерены активно рассматривать поставки сельхозпродукции из Приамурья. Амурская область, как и Дальний Восток России в целом , считается экологически чистым регионом, и мы готовы обсуждать варианты сотрудничества с этой позиции. Сейчас наше партнерство начинается с отрасли сельского хозяйства, а в дальнейшем можно будет обсудить и другие направления», - сказал президент компании Lotte International Ли Чун Ик.

Губернатор Василий Орлов обратил внимание на потенциал региона в туристической сфере. Сейчас Приамурье занимает четвертое место в стране по приему китайских туристов. К октябрю поток туристов из КНР превысил показатель 2018 года и составил более 104 тысяч человек.

«В перспективе ближайших трёх лет поток туристов может быть существенно увеличен благодаря запуску автомобильного моста через Амур и канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ. Существенно расширится поток и за счет реконструкции международного аэропорта Благовещенска. Но все это требует создания сопутствующей туристической инфраструктуры – гостиниц в первую очередь. Мы тоже готовы выстраивать диалог, имея в виду опыт вашей компании в сфере гостиничного бизнеса», - сказал глава региона.