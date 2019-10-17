Амурский пауэрлифтер: стать сильным без химии – реально

Пауэрлифтинг – силовой вид спорта, главная цель которого овладение максимально тяжелым весом. Но где гарантия, что человеческий организм под действием нагрузок не даст осечку? Этот вопрос «Афиша» задала многократному чемпиону мира Костасу Телидис. Между делом он рассказал, есть ли противостояние между пауэрлифтерами и бодибилдерами, почему сам не употребляет химию и как он относится к девушкам в «тяжелом» спорте .

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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:

Телидис Костас Константинович, 30 лет

дипломированный специалист по физической культуре и спорту

ЭЛИТА России по пауэрлифтингу и жиму лежа

Двукратный чемпион OLYMPIA PRO POWERLIFTING 2019 по пауэрлифтингу и жиму лежа по версиям USPA/IPL, США/Лас Вегас, 13-14.09.2019.

Многократный чемпион и рекордсмен мира

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– Ты побывал на соревнованиях в США. Какие рекорды и впечатления привез?

– Я выступал в двух номинациях: в первый день – жим лежа, во второй день – пауэрлифтинг. Занял два первых места и установил мировой рекорд по жиму лежа – 260 килограммов в рамках троеборья. Вообще, в США был впервые. Взять и поехать соревноваться на другой континент – очень сложно. Во-первых, нужно пройти отбор на предварительных соревнованиях. Во-вторых, получить приглашение и американскую визу, что довольно непросто. А в-третьих, найти финансовые возможности на поездку.

Уровень и масштаб проведения фестиваля и соревнований просто космический, такого за свою спортивную карьеру еще не видел: огромная выставка различных спортивных товаров, одежды, спортивного питания, присутствовали знаменитости силовых видов спорта, бодибилдинга и фитнеса, спортсмены-профессионалы, а также любители.

– Если говорить в целом, то что было самым запоминающимся в твоей спортивной карьере?

– В пауэрлифтинге это мои первые рекорды на краевых соревнованиях, затем на национальных и международных стартах. Хорошо помню первые международные соревнования – Кубок мира 2013 года, тогда установил несколько мировых, европейских и национальных рекордов, выполнил норматив МСМК и Элиты России по пауэрлифтингу и жиму лежа.

Еще хорошо запомнились моменты и соревнования, на которых впервые выполнил нормативы первого спортивного разряда и кандидата в мастера спорта. И, конечно же, хорошо помню не только свои выступления, но и достижения своих учеников, которые являются чемпионами и рекордсменами Дальнего Востока, России, Европы и мира.

5-6 октября на Grand Arena в «Островах» проходили международные соревнования – первый в истории Дальнего Востока Кубок мира по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге. Я и мои ученики приняли участие в данном турнире. Сам выступал в четырех номинациях. Установил 11 мировых, 11 европейских и 11 национальных рекордов по пауэрлифтингу и жиму лежа. Занял четыре первых места в своей весовой категории и стал абсолютным победителем по пауэрлифтингу, жиму лежа, жиму лежа в софт-экипировке и по народному жиму. Мои ученики также стали победителями в своих весовых и возрастных категориях и установили несколько рекордов России, Европы и мира.

– Почему выбрал именно пауэрлифтинг?

– Потому что этот «железный» спорт формирует характер, силу духа, раскрывает потенциал, физические и психологические возможности организма. Быть физически и духовно сильным человеком – это одни из главных качеств, которыми должен обладать мужчина.

– Но есть ведь и другие способы тренировок силы духа. Почему выбрал именно такой сложный и тяжелый?

– Да, согласен, способов полно, но мне нравится пауэрлифтинг. Тренировки затягивают, как наркотик, без железа уже не можешь. Ставишь цель, достигаешь и хочется двигаться дальше. То, что раньше казалось мне невозможным, сегодня стало реальностью.

– Не боишься, что из-за тяжелых нагрузок организм однажды может дать осечку?

– Травмы случались, но то, что нас не убивает, делает сильней. На физкультуре тоже можно получить травму, да и в обычной жизни люди травмируются, что уж говорить о спорте. На ошибках учатся. Считаю, долголетие в спорте зависит от интеллекта спортсмена и правильной техники выполнения упражнений. Чингисхан сказал: боишься – не делай, делаешь – не бойся.

– Пауэрлифтинг как-то помогает тебе в обычной жизни?

– Физическая сила важна особенно в быту. Бывает, что-то поднять нужно тяжелое или отнести, принести. Но если есть возможность или какой-то альтернативный способ обойтись без применения физической силы, то не буду лишний раз напрягаться.

– Правда, что существует некое противостояние между пауэрлифтерами и бодибилдерами?

– Думаю, что его нет. Ведь основные интересы и задачи разные: у бодибилдеров – это красота тела и мышечная масса, а у пауэрлифтеров – сила и запредельные возможности организма.

– Как относишься к девушкам, которые занимаются пауэрлифтингом?

– Положительно. Главное, грамотно подходить к тренировкам и следить за своим здоровьем. Моя ученица – Ангелина Еловикова – имеет звание мастера спорта международного класса (МСМК) России и титул абсолютной чемпионки России ФПР. Моя жена тоже занимается пауэрлифтингом.

– А как два спортсмена уживаются вместе? Ведь наверняка у каждого свое видение спорта.

– Заниматься одним делом, иметь общие интересы – большой плюс. Так что с погодой в доме все в порядке. Вместе тренируемся, помогаем друг другу в тренажерном зале и дома. Чтобы понимать толк в спорте, иметь свое видение и подход к тренировкам – мало быть спортсменом, нужно быть тренером, а тренером не каждый может быть.

– Ходят слухи о том, что накачаться без химии невозможно…

– Тут нужно понимать, что конкретно нужно: быть накачанным или стать сильным. Стать сильным без химии – реально. Главное – понять, как это сделать. А вот стать накачанным и выглядеть, как бодибилдер с огромной мышечной массой без употребления анаболических стероидных (АС) препаратов, можно сказать, нереально. Это мое мнение.

– А ты употреблял когда-нибудь анаболики?

– Я достиг высоких результатов и выступаю на профессиональном уровне, благодаря грамотному, многолетнему подходу к тренировочному процессу и постоянной систематичности тренировок без употребления АС. Чего бы я смог достичь, употребляя АС, я не знаю и мне это неинтересно. Все-таки считаю себя больше любителем, чем профессионалом, так как не зарабатываю деньги на спорте, а только трачу. Весь мой профессионализм сводится к моей профессии тренера.

– Правда ли, что перед соревнованиями многие спортсмены накачивают себя витаминами. А потом наступает тяжелое восстановление, когда очень сильно болит все тело?

– Не знаю, может, кто-то так и делает, но в моей соревновательной практике такого метода нет. Есть так называемые бодрилки предтреники, которые используют многие спортсмены перед. Тело болит не от витаминов, а от максимальных нагрузок на организм, соответственно, и времени на восстановление нужно намного больше, чем после обычных тренировок. Витамины же помогают спортсменам быстрее восстанавливаться после тренировок и соревнований, но накачивать себя ими перед соревнованиями – глупо. Передозировка витаминами только вредит организму.

– А спортивное питание употребляешь?

– Спортивное питание важно не только в пауэрлифтинге, но и в других силовых видах спорта. От него напрямую зависит результат, восстановление и здоровье спортсмена. Я предпочитаю заменимые и незаменимые аминокислоты, различные виды креатина, витамины для мужчин, комплексы для суставов и связок. Спортивное питание могут использовать не только спортсмены, но и те, у кого работа связана с тяжелым физическим трудом, и даже обычные люди. Главное, разбираться и понимать, для какой цели его употреблять.

– Какие задачи и рекорды ставишь для себя в будущем?

– На данный момент хочу немного отдохнуть от соревнований, так как выступаю ежегодно с 2006-го и по несколько раз за год. Как говорится, наелся, поэтому надо отдохнуть, а там видно будет.