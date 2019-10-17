Гороскоп 17 октября: Девы будут отстаивать авторитет, Рыбы рискуют, а Близнецам лучше сдерживать эмоции

Восход Солнца: 06:54

Заход Солнца: 17:36

Солнце в Весах.

Овен. Ожидайте денежных поступлений, которые помогут разобраться с проблемами, возникшими в последнее время. Скорее всего впереди изменения в личной жизни. Велика вероятность неожиданного приятного известия.

Телец. Вероятно, Вы будете вынуждены изменить первоначальные планы или взвалить на себя дополнительные обязанности. В случае необходимости прибегните к помощи близких или друзей.

Близнецы. Неблагоприятный день. Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому контакты с партнерами или начальством будут затруднены, любое дело потребует значительных усилий, а результаты не оправдают приложенных сил. Будьте внимательны при работе с документами. Неблагоприятны новые знакомства. Не поддавайтесь на провокации, не верьте обещаниям, сдерживайте свои эмоции. Во второй половине дня вероятны недоразумения с окружающими Вас людьми, например с коллегами по работе или соседями по дому.

Рак. Благоприятное расположение звезд обеспечит успех в любых делах. Женщины-Раки способны вскружить голову кому угодно, однако повышенная требовательность и капризность могут явиться препятствием на продолжении отношений с партнером. Мужчинам-Ракам не следует забывать о полноценном отдыхе, который пойдет им на пользу. Устройте небольшой семейный праздник. Не стесняйтесь проявлять чувства.

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Лев. День связан с получением космической энергии, пророчествами. Благоприятно самоуглубление, начало курса лечения и профилактики заболеваний. Все, за что бы Львы ни взялись, может быть реализовано. Сегодня вполне возможен прием гостей. Вероятно небольшое перенапряжение.

Дева. Неблагоприятный день для достижения намеченной цели. Возможно, что Вам придется отстаивать свой авторитет на работе и дома, так как обострятся противоречия вашего мировоззрения с общепринятыми устоями. Проявите сегодня все самые лучшие свои качества, не поддавайтесь на провокации. Близким людям необходимо ваше участие и забота.

Весы. День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. Возможно, что этот день будет наполнен событиями, связанными с вашей коммерческой деятельностью. Внимательно отнеситесь к покупкам или заманчивым коммерческим предложениям: Вас попытаются обвести вокруг пальца.

Скорпион. Благоприятный день для деловой активности, связанной с решением финансовых вопросов. Вероятно, что в первой половине дня вы сможете утвердить себя в самых разных сферах деятельности. Женщины-Скорпионы смогут проявить свое обаяние для самоутверждения или поиска новых партнеров. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Новое знакомство не окажется длительным.

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Стрелец. День пройдет под знаком обмана и недоразумений. Постарайтесь вести себя сдержанно. Сегодня лучше не проявлять деловую активность и не пытаться изменить привычный распорядок дня. Постарайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, к которым не питаете доверия. Избегайте крика, резких выражений, необоснованных обвинений. В делах следует быть крайне осторожным и внимательным, особенно при работе с документами.

Козерог. Отвага и решительность в преодолении трудностей, умение найти нестандартные пути решения проблем обеспечат успех в любом начинании. Даже самые рискованные дела закончатся удачно. В сфере профессиональной деятельности доверьтесь своей интуиции – не опирайтесь на помощь и советы коллег.

Водолей. Вероятно достижение успеха в различных деловых операциях. Они будут не очень сложными, но зато и не следует ожидать большой прибыли. Возможно, сегодня Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться.

Рыбы. Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Смело пускайтесь в новые рискованные мероприятия, не опасаясь, что они окажутся безрезультатными. Возможна удачная финансовая сделка. Дела и дальше обещают идти в гору.

Астролог: Вальдемар Небоходцев