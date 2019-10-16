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16октября
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Прокуратура: мошенники зачастую действуют из других регионов

Прокуратура: мошенники зачастую действуют из других регионов

За 9 месяцев этого года на территории Амурской области было зарегистрировано около 15 000 преступлений. И десятая часть, а именно около 1 500, составляет мошенничество. Половина из этих случаев произошла в Благовещенске.

С 2013 года в области фиксируются относительно новые формы мошенничества – с использованием платежных систем, в сфере кредитования и автострахования. Об этом рассказала старший помощник прокурора области Елена Кондратьева в программе «Простые вопросы». «Мошенники представляются сотрудниками официальных органов, государственных органов. Сообщают какие-то факты, связанные с родственниками, которые могли попасть в беду. Они действуют на доверии», – поясняет Елена Борисовна.

Мошенников не так легко привлечь к уголовной ответственности, так как зачастую они действуют из других регионов страны. В областной прокуратуре советуют постоянно быть начеку. Не говорить никому свои персональные данные, данные СНИЛСА, не брать трубки с подозрительных телефонов. «Недавно у нас был прием граждан. Пришел мужчина средних лет и рассказал такую историю. Он решил купить автомобиль. Выбрал машину на интернет-ресурсе за полмиллиона рублей. Компания из соседнего региона. Ему поставили условия, что он должен перевести 300 тысяч. Он это сделал, после чего до этой компании не смог больше дозвониться», – рассказывает Елена Кондратьева.

Какие способы мошенничества еще практикуются в Амурской области, об этом вы узнаете, посмотрев видео.

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#криминал #Простые вопросы

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