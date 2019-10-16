В Прогрессе ранее судимый мужчина поджег молодую женщину

В Прогрессе молодой человек поджег знакомую. Пламя перекинулось на вещи и дом, в котором находилась компания, загорелся. В результате одна женщина погибла, другая выжила, получив ожоги. Это произошло в понедельник, 14 октября.

Согласно материалам уголовного дела, вечером в одном из частных домов по улице Ремесленной в поселке Прогресс подозреваемый в компании трех женщин употреблял спиртные напитки. В ходе застолья между мужчиной и одной из женщин произошел конфликт. Подследственный облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате произошло возгорание всего дома. 23-летняя женщина с ожогами доставлена в медицинское учреждение. В результате пожара от удушения продуктами горения погибла вторая женщина, 1965 года рождения. С места происшествия мужчина скрылся, сообщает амурское следственное управление.

По данным управления МВД России по Амурской области, в дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что ее дом подожгли и нанесли телесные повреждения ее гостье.

Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они заметили, что из дома вышли мужчина и женщина. Гражданин при виде полицейских попытался скрыться, но стражи правопорядка задержали его. Им оказался местный житель 1993 года рождения, ранее судимый. Он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью другому человеку, повлекшее по неосторожности его смерть, и освободился из мест лишения свободы в мае 2016 года.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и части 3 статьи 30 пункта «е» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.