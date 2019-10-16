У очень молодой пары львов в Приморье родились детеныши – впервые на Дальнем Востоке

Фото: предоставлено «КП»-Владивосток» зоопарком «Садгород»

В «Садгороде», зоопарке Приморского края, на свет появились два львенка. Это редкость в условиях неволи. Родители малышей, Астра и Гефест, – настолько молодая пара, что в беременность львицы не верили многие, в том числе московские специалисты.

Астре чуть больше двух лет, главе прайда на момент производства потомства было 1 год 8 месяцев. Теперь они претендуют на звание самых молодых родителей в России, сообщает «КП»-Владивосток».

Астра попала в зоопарк «Садгород», расположенный в пригороде Владивостока, двухмесячным львенком, рожденным от цирковых родителей. Вскоре в зооуголке появился Гефест, которого отдали из контактного зоопарка.

Заподозрил беременность Астры ветеринарный врач Виктор Агафонов, которого по праву называют отцом диких кошек. Однако коллеги, включая специалистов из Московского зоопарка уверяли, что симптомы ложные и потомство в столь юном возрасте отца практически невозможно – самцы достигают половозрелости к 5 годам, а Гефесту в ноябре будет 2 года. Самки же, по статистике, размножаются в возрасте 4 лет.

По словам главного ветеринара зоопарка, новоиспеченная мать прекрасно справляется со своими обязанностями и не отказалась от котят. Несмотря на неопытность, Астра окружила малышей заботой.

«Удивительно то, что в первые роды львица не убила котят, бывает, что съедают или могут задавить. К тому же Астра вылизала их сама, мы пришли, а малыши уже чистенькие. Поражает и ее спокойное поведение, она не была ошарашена рождением детей. Ведь даже домашние кошки иногда убегают, начинают шипеть или вести себя агрессивно, не понимают, что вообще произошло... Я не припоминаю, чтобы хоть в одном зоопарке на Дальнем Востоке рождались львята. Можно сказать, что наши малыши стали первыми», – отметил Виктор Агафонов.

Сейчас малюткам 10 дней. Благодаря заботливой матери и пристальному вниманию врача, которого, кстати, львица подпускает к детям, котята чувствуют себя отлично. Разные по темпераменту малыши уже проявляют интерес к играм и любят полакомиться. Пока самцы находятся в закрытом от публики вольере, рядом с Астрой.

Имена редким хищникам планируют выбрать с помощью жителей Приморья, через конкурс в социальных сетях.