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16октября
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сегодня, 20:15 0

В Белогорске судят женщину, якобы поднявшую руку на чужого ребенка

В Белогорске судят женщину, якобы поднявшую руку на чужого ребенка
Фото: instagram.com

В Белогорске конфликт между детьми дошел до суда. Мать одного из мальчиков потребовала привлечь к ответственности мать другого мальчика. Мировой судья не стал привлекать женщину к административной ответственности. Решение обжаловано в городской суд.

Как сообщает газета «Сегодня», в мае текущего года в одном из дворов Белогорска между мальчишками, проживающими в соседних домах, произошел конфликт. «Кто кого ударил первым, а кто последним – не суть важно. Крики и спор услышала мать братьев Летных. Женщина выскочила из дома и бросилась к тому мальчику, с которым подрались ее сыновья. Схватила за руку и потащила к дому, где тот проживал. Мальчишка пытался вырваться, кричал на весь двор, матерился. Причиной тому была боль – незадолго до этого он сломал кисть руки. Но молодая женщина продолжала тащить мальчика до дома, а когда тот падал, поднимала его. А когда подошла к подъезду дома, заставила его позвонить в домофон и завела в подъезд. Там, по утверждению пострадавшей стороны, швырнула мальчика к стене, об которую он сильно ударился. Ребенка начало рвать – то ли от боли, то ли от паники. Плохо ему было вплоть до третьего этажа. Женщина, меж тем, поднялась наверх, бросила вышедшей навстречу матери мальчугана: "У вас ребенок нормальный?" и ушла. Потом на место приехала скорая – врачи оказали ребенку помощь», – пишет издание.

Через месяц женщина обратилась в суд, требуя привлечь обидчицу сына к ответу за причиненные мальчику боль и травмы. Однако мировой судья отказалась привлекать женщину к административной ответственности.

Это решение мирового судьи мать пострадавшего обжаловала в городской суд. Дело было рассмотрено на прошлой неделе. Федеральный судья Дмитрий Коханчик, изучив доводы сторон, отменил решение мирового судьи и вернул дело в мировой суд на новое рассмотрение.

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#Белогорск #дети #закон #происшествия #суды

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