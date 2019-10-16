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16октября
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Прибор для выявления водителей-наркоманов начнут применять в России в 2020 году

Прибор для выявления водителей-наркоманов начнут применять в России в 2020 году
Фото: Амур.инфо

Новый прибор, который позволит выявлять водителей в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения, будет со следующего года применяться в России. Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

«Здесь представлены и те контрольные надзорные приборы, которые позволяют выявить тех или иных водителей, которые находятся в состоянии опьянения, в том числе и наркотического опьянения. Новый прибор как раз со следующего года вступит в действие, мы можем убирать таких водителей с дороги, их освидетельствуя», – сообщил Черников на открытии международной специализированной выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге 16 октября.

По его словам, на выставке есть целая аллея безопасности дорожного движения. В ней участвуют 76 предприятий и организаций, которые демонстрируют инновационные подходы в сфере обустройства элементов дороги для безопасного и комфортного движения, сообщает «Интерфакс».

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#транспорт

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