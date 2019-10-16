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16октября
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Житель Белогорского района хранил дома 10 мешков с марихуаной (видео)

Житель Белогорского района хранил дома 10 мешков с марихуаной (видео)

Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что дома у жителя села Комиссаровка Белогорского района могут храниться наркотики. Оперативники проверили информацию. В результате в квартире мужчины 1972 года рождения обнаружили 10 мешков с растительной массой с характерным запахом конопли.

Проведенное исследование подтвердило, что изъятое вещество является наркотическим средством, а именно марихуаной общим весом около 53 килограммов. Наркотическое средство предназначалось для личного потребления.

Следственным отделом МО МВД России «Белогорский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. В соответствии с действующим законодательством за совершение преступления, предусмотренного данной статьёй, можно лишиться свободы на срок до 10 лет, сообщает амурское управление МВД.

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#происшествия

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