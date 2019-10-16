Дженнифер Энистон шокировала поклонников публикацией в Инстаграмме

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон ошарашила поклонников регистрацией в социальной сети Инстаграм. Женщина выложила всего один пост и собрала менее чем за сутки почти 9 миллионов лайков и более 365 тысяч комментариев.

После роли Рейчел в сериале «Друзья» Дженнифер Энистон постоянно снимается в крупных проектах. Недавно звезде исполнилось 50 лет, но она продолжает свою актерскую карьеру и впервые зарегистрировалась в Инстаграме.

Ранее Энистон скрывала личную жизнь от поклонников, поэтому не регистрировалась в социальных сетях. 15 октября звезда опубликовала свой первый снимок и шокировала этим пользователей. За сутки на официальный аккаунт актрисы подписалось уже почти семь миллионов человек.

Свою страницу артистка открыла примечательным селфи с экс-коллегами по съемочной площадке. Фото собрало в себе таких знаменитостей как: Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Теплый позитивный снимок Дженнифер подписала так: «Теперь мы ДРУЗЬЯ и в Инстаграме. Привет, ИНСТАГРАМ».

Фанаты Энистон чуть не сошли с ума от радости. Под первой публикацией звезды американского кинематографа оставляют комментарии не только американские фанаты, но и пользователи из России, Украины, Белоруссии и других стран.

Многие из пользователей не смогли выразить своей радости членораздельной речью: «Вуууу хуууу Вууу уууу», «ААААААААА!», «ОМГГГГГГГ».

Другие оказались более многословными: «Наконец-то!», «Я сейчас умру от счастья», «Теперь Рейчел с нами», «Боже, я не верю, что это случилось», «Россия с тобой, ждем следующий снимок!», «Теперь мы все друзья!»