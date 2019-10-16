Амурской области не хватает рабочих рук

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области составят рейтинг учреждений образования на основании процента трудоустройства выпускников. Такое предложение озвучил глава региона Василий Орлов на заседании координационного совета в правительстве области. Участники обсуждали вопросы обеспечения предприятий региона кадрами.

В Приамурье остаются актуальными традиционные специализации (в сферах добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, энергетики), а также активно развиваются новые направления (газопереработка, космическая деятельность, туризм). Фактически в каждой из этих отраслей ежегодно появляются новые рабочие места, рассказала министр экономического развития области Людмила Старкова.

По информации регионального управления занятости населения, в Амурской области значительно увеличилось число вакансий, заявляемых работодателями. С 34 тысяч в 2017 году до 70 тысяч сегодня. Более 80 % заявлены по рабочим профессиям. Максимальное количество вакансий касаются занятости в городе Свободном, это связано с реализацией крупных инвестпроектов.

С начала года в Приамурье трудоустроено 7 097 человек, обучено 178 безработных граждан, из них 77 % – по рабочим профессиям. После обучения трудоустроено 159 человек. В области обучают и граждан предпенсионного возраста. С начала года завершили обучение 444 амурчанина, уровень их трудоустройства составил 81,3 %.

Центры занятости провели 506 ярмарок вакансий. В них поучаствовали более тысячи работодателей и 11 тысяч ищущих работу амурчан. Получили приглашение на работу более 3 000 человек.

С кадровой проблемой сталкивается строительная отрасль. По словам президента ассоциации «Саморегулируемая организация "Союз строителей Амурской области"» Александра Синькова, для ее решения необходим комплексный подход: нужно знакомить учащихся с имеющимися организациями, повышать престиж рабочих профессий, поощрять молодых специалистов.

О подготовке кадров на территории региона рассказал замминистра образования и науки области Олег Якутов. «13 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе12 государственных, 1 негосударственное учреждение. В двух организациях высшего образования (Амурский государственный университет, Дальневосточный государственный аграрный университет») и четырех филиалах организаций высшего образования ведется обучение по программам среднего профессионального образования. Региональная система профессионального образования включает 6 основных отраслевых направлений: аграрное, строительство и дорожное хозяйство, нефтегазовое, социально-педагогическое, сервиса и торговли, горнодобывающее, космическое» – сообщил он.

В рамках реализации национального проекта «Молодые профессионалы» на территории Амурской области создан Центр опережающей профессиональной подготовки. Главная его задача – ликвидация дефицита рабочих кадров на рынке труда для обеспечения отраслей промышленности Амурской области.

«Что касается наших учреждений образования, то я предлагаю оценивать их работу именно по проценту трудоустройства выпускников. Давайте составим такой рейтинг и проанализируем эффективность, сделаем те или иные выводы», – отметил губернатор Василий Орлов.